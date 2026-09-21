Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón provoca teorías sobre el difunto Julián Figueroa

Una sombra captada durante una entrevista a Imelda Tuñón provocó teorías sobre Julián Figueroa, su esposo fallecido el 9 de abril del 2023.

Las especulaciones se desataron entre usuarios de redes sociales, después del clip en donde aparece una aparente silueta atrás de la nuera de la reconocida actriz Maribel Guardia.

El video viral se difundió en medio de la disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia que sigue vigente, la cual involucra la custodia de José Julián, el hijo de Julián Figueroa e Imelda, y la administración de su patrimonio.

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón. redes sociales

En el material difundido se observa como una extraña silueta oscura aparece detrás de una de las ventanas ubicadas en el fondo, sin que, aparentemente, la actriz ni la prensa se percaten de lo ocurrido.

Luego de permanecer inmóvil durante algunos segundos a espaldas de la intérprete, la especie de sombra se mueve hasta que finalmente termina desapareciendo detrás del cristal.

El descubrimiento en la grabación ocurrió luego de que una espectadora notara la anomalía visual al fondo de la escenografía mientras Tuñón ofrecía sus declaraciones en la entrevista.

A través de TikTok y X, principalmente, los usuarios compartieron fragmentos del video para ampliar la imagen y examinar cada movimiento de la figura.

Tras la difusión de los clips, el debate se abrió entre quienes exigen explicaciones técnicas de iluminación y quienes consideran que se trata de una presencia vinculada al fallecido cantante Julián Figueroa.

Lo cierto es que el video ya registra miles de reproducciones y decenas de comentarios con hipótesis sobre eventos paranormales.

¿Qué estaba contando Imelda Tuñon durante la aparición de la sombra?

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón. @imetunon

Durante la entrevista en la que apareció la misteriosa sombra detrás de Imelda Tuñón, la actriz y cantante estaba hablando principalmente sobre su hijo, José Julián Figueroa, fruto de su relación con el fallecido Julián Figueroa. Imelda explicó que el menor lleva una vida tranquila y alejada de la exposición pública, pues no tiene redes sociales y tampoco está en contacto constante con información relacionada con el conflicto familiar.

Imelda aseguró que su hijo es un niño feliz y sociable, y que actualmente puede llevar una vida acorde con su edad. También explicó que, aunque utiliza algunas aplicaciones de juegos, procura mantenerlo alejado de internet y de los comentarios que han surgido alrededor de la situación que ella ha enfrentado con la familia de Julián.

Fue mientras hablaba de su hijo cuando apareció una silueta oscura detrás de ella, en una ventana. Hasta ahora no existe confirmación de que la sombra tenga un origen paranormal. La imagen también podría corresponder a un reflejo, a una persona que pasó detrás del cristal o a un efecto provocado por la iluminación.

En esa misma conversación, Imelda también habló sobre la situación legal relacionada con la herencia de Julián Figueroa y el supuesto testamento del cantante. La joven dijo estar satisfecha con los resultados de un peritaje privado que, según su equipo legal, habría detectado inconsistencias en la firma del documento. No obstante, se trata de un peritaje privado y no de una resolución judicial definitiva sobre la autenticidad del testamento.

Eventos paranormales en torno a Julián Figueroa

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón. @imetunon

Desde la muerte de Julián Figueroa, tanto Maribel Guardia como Imelda Tuñón han compartido algunas experiencias que ellas mismas han relacionado con el cantante y con la posibilidad de mantener algún tipo de conexión espiritual con él.

Uno de los relatos más conocidos es el de Maribel Guardia, quien meses después de la muerte de su hijo contó que tuvo una experiencia mientras rezaba el rosario. Según relató, cerró los ojos y vio a Julián acercarse rodeado de luz, sonriendo y abrazándola. La actriz aseguró que aquel momento le provocó una profunda sensación de paz y felicidad, por lo que lo interpretó como un encuentro espiritual con su hijo.

En abril de 2024, cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte de Julián, Maribel también reveló que había acudido con una médium para intentar comunicarse con él. La actriz aseguró que durante aquella experiencia recibió respuestas relacionadas con asuntos personales que, según explicó, solamente ella y Julián conocían. Después, contó que ocurrieron algunos hechos que llamó su atención, como la aparición de objetos que anteriormente no encontraba, entre ellos un sombrero y algunos juguetes de su hijo.

Por su parte, Imelda Tuñón también ha hablado de experiencias relacionadas con Julián después de su muerte. En una de sus declaraciones, contó que soñó con él y que durante ese sueño ambos tuvieron una conversación. De acuerdo con su relato, Julián le hizo saber que se encontraba bien y que no tenía nada que reclamarle. Imelda ha presentado esta experiencia como un recuerdo muy significativo de su esposo y del vínculo que mantuvieron.