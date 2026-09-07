Acusan a Alexander "N" de sexto ataque sexual; operaba cerca de Metro Oceanía

Alexander "N", señalado desde 2020 por su posible relación con al menos seis investigaciones por violación y robo, fue objeto de una nueva orden de aprehensión por un ataque sexual ocurrido en 2019.

Elementos de la Policía de Investigación de la FGJ de la CDMX le cumplimentaron el mandato judicial en el Reclusorio Sur por un caso ocurrido en noviembre de 2019 en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-3/UI-FDS-3-03/00512/11-2019, la víctima, cuya identidad se encuentra reservada y es identificada con las iniciales M.I., habría sido atacada cuando se encontraba en las inmediaciones de la estación Oceanía del Metro.

Según los antecedentes de la investigación, el ataque ocurrió alrededor de las 21:40 horas del 9 de noviembre de 2019, en Avenida Central, esquina con Aquiles Serdán, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La indagatoria señala que el imputado habría sujetado a la víctima por la espalda y colocado un cuchillo en su garganta para amenazarla. Posteriormente, presuntamente la llevó hasta una zona ubicada detrás de unos puestos comerciales que se encontraban cerrados.

Ahí, de acuerdo con la acusación, la habría derribado al suelo, mantenido bajo amenaza con el arma y posteriormente agredido sexualmente.

Fue en 2020 cuando el imputado fue detenido. Las investigaciones de aquel momento establecieron un presunto modus operandi en el que buscaba a mujeres que se encontraban solas o a parejas jóvenes. Los ataques habían sido ubicados principalmente en parques, áreas verdes y puentes peatonales de Gustavo A. Madero, así como en la colonia Pensador Mexicano, en Venustiano Carranza.

Según los antecedentes, utilizaba un cuchillo o navaja para amenazar a sus víctimas, a quienes presuntamente despojaba de teléfonos celulares y dinero antes de agredirlas sexualmente.

Las denuncias permitieron a los investigadores elaborar retratos hablados y analizar imágenes de cámaras de videovigilancia. También habría sido identificado por características físicas, entre ellas tatuajes en el brazo izquierdo, además del arma y la vestimenta que presuntamente utilizaba durante los ataques.