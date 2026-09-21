Eva María Beristain vivió un momento de tensión después de acudir a las instalaciones de La Granja VIP. La influencer y reportera denunció que fue detenida e intimidada por elementos de la Policía Preventiva mientras circulaba por Periférico, en la Ciudad de México.

La comunicadora compartió parte de lo ocurrido con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en Instagram y, posteriormente, publicó una historia en la que explicó su versión de los hechos.

Eva María Beristain denuncia hostigamiento tras salir de La Granja VIP IG: @misstercermundo

¿Qué le pasó a Eva María Beristain después de salir de La Granja VIP?

En una transmisión en vivo desde Instagram, la influencer explicó que tenía miedo por la situación que acababa de experimentar. Según su relato, los elementos policiales le indicaron que se detuviera y posteriormente le señalaron que supuestamente había conducido entre carriles.

Estoy grabando por mi seguridad, amigos, porque la verdad sí me da miedo. Dicen que vengo tomada, pero ustedes ven que vengo de La Granja.

Durante el video también aparece el oficial que le marcó el alto. “Buenos días”, le indicó a la influencer, para después preguntarle si se encontraba bien y explicarle: “Viene agarrando dos carriles, ese es el motivo (de la detención)”.

Eva María Beristain le contestó al oficial que "se había metido" y él la interrogó sobre si había consumido alguna bebida alcohólica, a lo cual la influencer contestó que estaba saliendo de grabar un programa de televisión.

Vengo de grabar un programa en vivo, usted lo puede buscar, La Granja VIP, ahí salí, no te dejan beber alcohol.

Eva María Beristain denuncia hostigamiento tras salir de La Granja VIP Captura de pantalla IG: @misstercermundo

Ante las declaraciones de la influencer, el policía de la CDMX le indicó que “manejara con precaución y agarrara solo un carril”.

La influencer enfrentó al oficial: “Es que ahora resulta que si te pones buena onda y hace rato estabas hostigando”. Tras este comentario, el oficial se retiró del vehículo de Beristain.

Durante su en vivo, la influencer indicó que no iba manejando mal y, evidentemente molesta, declaró que los policías “se pasaban”, ya que consideró que la intervención fue intimidatoria y aseguró que ella no había cometido la conducta vial que le señalaron los policías.

El caso ocurrió después de su visita al reality, al que acudió por su relación de amistad con Mónica Arredondo, una de las participantes de esta segunda temporada.

Eva María Beristain denuncia hostigamiento tras salir de La Granja VIP Captura de pantalla IG: @misstercermundo

¿Qué denunció Eva María Beristain sobre el presunto hostigamiento?

Después del incidente, Eva María Beristain denunció públicamente, a través de sus historias de Instagram, que se sintió acosada, intimidada y hostigada durante el trayecto.

Quería contarles algo de terror que me pasó ayer después de defender a Mónica… una policía preventiva me empezó a hostigar en los carriles centrales del Periférico. Me querían parar, pero así, por acá se me cerraban, por acá se me cerraban y yo les decía cómo lo fundamentan, usted es preventiva, eso es usurpación de funciones, usted no me puede sacar de los carriles centrales.

La influencer detalló que, a pesar de sus interrogantes, los oficiales insistían en condicionar su salida de los carriles centrales para decirle el motivo de la detención.

Inventaron que venía borracha, que estaba manejando mal, cosa totalmente falsa, de verdad actitudes intimidatorias, yo me espanté bastante, pero dije no, es que si me salgo a la lateral está peor, es un lugar súper oscuro, manual de extorsión.

Finalmente, la comunicadora expresó que fue hasta que indicó que estaba transmitiendo en vivo cuando los policías cambiaron de actitud.

Me dicen, no puedes hablar por teléfono, les dije estoy transmitiendo en vivo, por mi seguridad y resulta que le bajan, y ya son amables y buena onda, pero nos ponen en riesgo a todos, qué onda.

Eva María Beristain denuncia hostigamiento tras salir de La Granja VIP Captura de pantalla IG: @misstercermundo

¿Quién es Eva María Beristain y por qué es conocida?

Eva María Beristain es una influencer, reportera y comunicadora que ha ganado presencia en redes sociales a través de entrevistas, reportajes y contenidos relacionados con distintas problemáticas sociales.

La comunicadora cuenta con alrededor de un millón de seguidores en Instagram y 1.3 millones en TikTok. Su vínculo con La Granja VIP se relaciona con su amistad con Mónica Arredondo, participante de la segunda temporada del reality, con quien comparte el canal de YouTube Ni nos caemos bien, junto con Isabel Fernández, Ana Luisa, Pau Amezcua y Esmeralda Soto.

Eva María Beristain denuncia hostigamiento tras salir de La Granja VIP IG: @ninoscaemosbien

Por ahora, la versión pública sobre el incidente con Eva María Beristain parte principalmente de su propio testimonio y del video que compartió. La comunicadora asegura que fue víctima de hostigamiento e intimidación, mientras que las imágenes difundidas muestran solamente una parte del encuentro con el policía.

El episodio ocurrió después de su visita a La Granja VIP y añadió un nuevo capítulo a la exposición mediática de la comunicadora, quien decidió hacer público lo sucedido tras regresar a casa.