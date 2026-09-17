El influencer Alex Serrano sufre robo mientras grababa un video en las fiestas patrias

El creador de contenido Alex Serrano sufrió un asalto colectivo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Una multitud descontrolada saqueó sus pertenencias mientras grababa una dinámica para regalar premios durante las fiestas patrias. El incidente ocurrió a escasos metros del Zócalo capitalino frente a decenas de testigos asombrados. Los asistentes destruyeron la utilería del joven para robar dinero en efectivo y múltiples dispositivos electrónicos.

El famoso influencer llegó a las calles del centro vistiendo una voluminosa caja tricolor llena de recompensas. El interior del cartón contenía billetes sueltos, audífonos premium y teléfonos celulares de última generación. La propuesta original planteaba un juego de agilidad mental y velocidad para los transeúntes de la zona. Cada participante disponía de exactamente tres segundos para introducir la mano y extraer un obsequio al azar.

Alex Serrano se mostró decepcionado por la actitud de las personas. Foto: Captura de pantalla TikTok Alex Serrano

Durante los primeros minutos de la grabación, el reto transcurrió con absoluto orden y un notorio entusiasmo. Niños y jóvenes formaron filas ordenadas para participar y respetaron estrictamente las reglas de la dinámica. El panorama cambió radicalmente cuando la noticia sobre los premios gratis llegó a oídos de más peatones. Una densa aglomeración rodeó al joven creador de contenido e interrumpió el flujo normal de la calle.

La multitud destruye el juego y roba los premios

La tensión escaló velozmente entre los curiosos que buscaban un premio asegurado a cualquier costo. Los asistentes ignoraron por completo los lineamientos iniciales y se abalanzaron directamente sobre el joven presentador. Un grupo de personas destrozó la caja de cartón a tirones para acceder al fondo del recipiente. Los agresores tomaron los fajos de dinero y los aparatos electrónicos que quedaban disponibles.

El equipo de grabación captó el momento exacto donde la turba despoja al conductor del evento. Las imágenes muestran la agresividad de los transeúntes al arrebatar los objetos de valor de las manos ajenas. El creador de contenido quedó arrinconado contra una estructura mientras la gente vaciaba la dinámica tricolor. El video del saqueo masivo acumuló millones de reproducciones en diversas plataformas digitales casi de inmediato.

El debate digital sobre el civismo y la seguridad

El material audiovisual desató una intensa discusión ciudadana a través de las distintas redes sociales. Gran parte del público adulto reprobó tajantemente el comportamiento rapaz de los asistentes al Zócalo. Los internautas señalaron una evidente falta de civilidad y un nulo respeto por las normas básicas de convivencia. La conversación revivió el debate público sobre la llamada "cultura del gandalla" en la sociedad mexicana.

Alex Serrano suele hacer dinámicas para sus seguidores. Foto: Captura de pantalla TikTok Alex Serrano

Los usuarios de internet criticaron duramente a quienes utilizaron la fuerza bruta para obtener un beneficio personal. Los señalamientos recayeron sobre los individuos que metieron ambas manos al cartón para vaciarlo por avaricia. Otras posturas cuestionaron directamente la responsabilidad del propio Alex Serrano al planear este altercado masivo. Los detractores recriminaron la nula estrategia de seguridad del influencer al exhibir efectivo en zonas populares.

Los analistas del comportamiento digital advierten sobre los riesgos de grabar dinámicas ostentosas en la vía pública. Exhibir recompensas monetarias en espacios de alta afluencia provoca inevitablemente situaciones de riesgo incontrolables para los presentes. A pesar del trago amargo, muchos seguidores defendieron las nobles intenciones originales del carismático conductor. Los defensores afirmaron que los actos vandálicos de un grupo aislado no representan a toda la ciudadanía.