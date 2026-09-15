¿Por qué han prohibido los elotes en Cuernavaca el 15 de septiembre? ¿Aplica este año?

¿Qué sería de México sin el maíz? Por eso, durante las fiestas patrias comemos pozole, sopes, tamales y, por supuesto, elotes preparados y esquites… Excepto en Cuernavaca, donde años anteriores se ha impedido la venta de este antojito el 15 de septiembre.

El elote es la mazorca tierna del maíz, la cual es muy popular en la gastronomía mexicana por su sabor ligeramente dulce y versátil. De esta forma, está presente en caldos, guisos y postres, pero también es un snack callejero amado por nacionales y extranjeros.

Hervido, asado, entero o en grano, el elote es fácil de encontrar por las calles de todo el país durante todo el año. Sin embargo, en septiembre cobra mayor relevancia no solo por su valor simbólico, sino porque coincide con la temporada del maíz cacahuazintle.

Este se caracteriza por sus granos grandes y suaves que se pueden comer en el elote entero o desgranado. Durante los festejos patrios, todas las plazas se llenan de puestos de elote… Excepto en el centro de Cuernavaca, donde desde hace años está prohibida su venta, al menos parcialmente.

Por extraño que parezca, se trata de una medida de seguridad para prevenir accidentes durante la ceremonia de El Grito. Esto significa que, a partir de las 19 horas del 15 de septiembre, no se pueden vender elotes enteros con palo en el perímetro de la plancha de la Plaza de Armas de esta ciudad.

Sin embargo, sí puedes comprar y consumir esquites; una vez pasada la ceremonia, regresan los elotes preparados.

Cerca de la Plaza de Armas, no puedes comprar elotes enteros de las 19 horas hasta después de El Grito Canva

Prohibidos los elotes en Cuernavaca durante El Grito: esta es la razón

De acuerdo a un boletín publicado en septiembre de 2024 por la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, la razón de esta medida es salvaguardar la integridad de la población que asista a celebrar estas Fiestas Patrias.

A diferencia del elote servido en vaso, por el peso de la mazorca, en conjunto con el palo, el elote entero es considerado un objeto contundente que resulta peligroso si se lanza como proyectil entre la multitud.

De hecho, también están prohibidos otros objetos que puedan usarse con la misma intención, como juegos pirotécnicos e incluso juguetes bélicos. Pero esta medida hacia los elotes no viene de una ocurrencia, tiene sus antecedentes.

La principal referencia se remonta a 1994, cuando el entonces gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, fue víctima de un “elotazo” durante la ceremonia oficial de El Grito de Independencia en la plaza principal de Cuernavaca.

El proyectil fue lanzado desde la multitud, por lo que no se logró localizar al responsable. Por fortuna, no causó daños al mandatario, únicamente manchó su traje, lo que permitió continuar con la ceremonia.

Pese a este antecedente, la prohibición oficial llegó en 2022 y se ha mantenido año con año para reducir el riesgo de accidentes que involucren tanto a las autoridades como a los ciudadanos.

La prohibición solo aplica para el elote entero, no en vaso o esquite Canva

¿Este año están prohibidos los elotes en Cuernavaca durante El Grito?

Aunque no existe un documento oficial por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca que reitere la prohibición para 2026, medios locales señalan que esta se mantiene como una tradición y medida de seguridad.

Sin embargo, como mencionamos, se trata de una medida enfocada principalmente en el perímetro de la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio Municipal y se realiza la ceremonia oficial de El Grito.

De cualquier forma, esto dura únicamente unas horas, por lo que, si tienes antojo de un elote, cómpralo antes de las 19 horas o, simplemente, elige la versión en vaso.

Si nunca habías escuchado que en Cuernavaca no se pueden comer elotes preparados el 15 de septiembre, ahora lo sabes, así como las razones.