Desfile del 16 de septiembre 2026: ¿a qué hora empieza y dónde verlo EN VIVO?

El desfile del 16 de septiembre será uno de los actos principales de las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia cívico-militar en la Ciudad de México.

Quienes no puedan acudir al recorrido tendrán diferentes opciones para seguir la transmisión en vivo, tanto en televisión abierta como por medio de las plataformas digitales del Gobierno de México.

Foto: Eduardo Jimenez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

¿A qué hora empieza el desfile del 16 de septiembre?

La ceremonia está programada para comenzar a las 10:00 horas de este miércoles 16 de septiembre. Se recomienda sintonizar la transmisión algunos minutos antes para no perderse el inicio del evento.

Como ocurre tradicionalmente, el contingente partirá desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y avanzará por diferentes calles y avenidas importantes de la capital.

Después de recorrer puntos emblemáticos, los participantes concluirán su trayecto en Campo Marte, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Dónde ver EN VIVO el desfile del 16 de septiembre?

La transmisión podrá seguirse gratuitamente a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum en YouTube, Facebook y X.

Además, el desfile estará disponible en diferentes señales de televisión abierta, entre ellas:

Canal 2

Canal 5

Canal 1

Canal 11

Canal 14

Canal 22

Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

¿Cómo será el Desfile Militar de 2026?

Para esta edición se tiene prevista la participación de más de 15 mil elementos, quienes mostrarán parte de las capacidades, preparación y avances tecnológicos de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Durante el recorrido también participarán más de 500 vehículos, alrededor de 400 caballos y 224 integrantes del Servicio Militar Nacional. La exhibición incluirá canes, águilas, charros, infantes y deportistas militares.