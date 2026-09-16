¡Sigue la campeona! Iva Jovic sufre, pero avanza a Cuartos del Guadalajara Open

Vaya manera de sufrir por parte de la número 16 del ranking WTA. Iva Jovic tuvo un difícil partido ante Zeynep Sonmez, sin embargo, la joven estadounidense venció a la turca por 7-6 (7-5) y 6-4 para sellar su pase a Cuartos de Final en el Guadalajara Open.

Y es que el partido fue bastante complicado para la tenista de 18 años. En el primer set se fue muy rápido arriba por 4-1, parecía que iba a ser un partido fácil y rápido, sin embargo, Zeynep nunca dejó de luchar.

De ir 3 games abajo, la número 58 apretó y con un buen tenis, logró darle la vuelta al marcador y poner el 6-5. Sin embargo, parece que la presión le jugó en contra porque no pudo quebrar el saque de Iva y todo se fue a tie-break.

Iva Jovic seguirá defendiendo su corona en el GDL Open Guadalajara Open

Jovic tuvo un partido, de esos difíciles de entender. Arrancó fuerte, pero poco a poco fue bajando su nivel, teniendo muchos errores no forzados e inclusive cometiendo dobles faltas muy absurdas.

Ya en el tie, ambas jugadoras estaban presionadas, pero la casta de Jovic salió a flote y cuando tuvo ventaja de 5-4, poco pudo hacer Zeynep y la estadounidense se llevó la primera manga.

Para el segundo set, Jovic volvió a adelantarse por 4-1, pero Zeynep, así como ocurrió en el primer set cuando estaba en desventaja, volvió a mostrar resistencia y capacidad de reacción con dos games para acercarse 4-3, pero Jovic evitó la sorpresa.

Contra Frech en Cuartos de Final

Iva Jovic se enfrentará a la polaca Magdalena Frech, séptima sembrada, en los cuartos de final del torneo WTA 500 que se disputa en la Ciudad de las Rosas.

El duelo, programado para el jueves 17 de septiembre, enfrenta el atractivo de enfrentar a la revelación estadounidense que conquistó el título en 2025 con la experimentada polaca, quien ya conoce el sabor de la victoria en esta misma cancha.

En el historial entre ambas, Jovic lleva la ventaja. Se midieron una sola vez, en la primera ronda del US Open 2026, donde la norteamericana se impuso con claridad por 7-5 y 6-3 en pista dura.