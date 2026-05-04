¿Montaje o realidad? 'Lady Tacos' revela la verdad sobre video en puesto de joyería

En los últimos días, un video protagonizado por Lady Tacos desató una fuerte conversación en redes sociales. En las imágenes, se le veía aparentemente recargada en un puesto de puesto de joyería para comer, lo que muchos interpretaron como una falta de respeto.

En el video se observa a la mujer acercarse al puesto mientras sostiene comida y una bebida. Posteriormente, coloca su refresco sobre la mesa y se apoya en ella para poder comer; sin embargo, la supuesta dueña le pide que no lo haga, ya que el espacio es rentado y no está permitido consumir alimentos ahí.

Las críticas no tardaron en multiplicarse, y el contenido fue tomado como un hecho real por gran parte del público.

Foto: Captura video Tik Tok Adari Oro Laminado

#Viral 🚨⚠️ #Ladytacos GENERA POLÉMICA EN PUESTO DE JOYERÍA ⚠️😳



Un video muestra a una mujer ocupando el espacio de un puesto de joyería y dejando objetos sobre él, lo que generó molestia entre comerciantes.



El hecho ha provocado debate en redes sobre respeto a espacios de… pic.twitter.com/kJWvezDZwV — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) May 2, 2026

La versión que cambió la historia:

Ante la polémica, la creadora salió a dar su versión. Explicó que el video no es real, sino parte de contenido actuado que suele realizar para redes sociales.

Detalló que este tipo de clips recrea situaciones que ella o personas cercanas han vivido, con un enfoque de entretenimiento. Sin embargo, en este caso, la falta de contexto provocó que el público lo interpretara de otra manera.

Críticas que fueron más allá del video

Además de aclarar el origen del clip, también señaló que la conversación en redes tomó un rumbo más delicado. Según explicó, recibió comentarios relacionados con su apariencia física y su cuerpo.

La creadora aseguró que ha sido blanco de ataques por cómo luce, algo que dijo, va más allá de la crítica al contenido y se convierte en señalamientos personales.

Ella pidió empatía ante la situación y agradeció a las personas que la apoyaron.

Foto: Captura de video Tik Tok Adari Oro Laminado

El caso refleja cómo un video sin explicación y actuado puede escalar rápidamente y generar juicios equivocados. Lo que comenzó como un clip de entretenimiento terminó convertido en una polémica acompañada de críticas personales.

La situación deja en evidencia dos cosas: por un lado, el impacto de los contenidos virales sin contexto; y por otro, cómo las redes sociales pueden amplificar no solo la polémica, sino también los ataques hacia quienes están frente a la cámara.

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