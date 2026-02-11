Hospitalizan de emergencia a Gomita; confiesa que casi pierde la vida

La tranquilidad de las redes sociales de Gomita se rompió de golpe cuando la influencer publicó un video desde el hospital. Acostumbrada a mostrarse sonriente, esta vez apareció visiblemente afectada, en un entorno médico que contrastó por completo con su imagen habitual.

El video no tardó en generar inquietud entre sus seguidores, quienes comenzaron a inundar sus publicaciones con mensajes de apoyo, preocupación y preguntas sobre su estado de salud. La exintegrante de La Casa de los Famosos México confirmó que había sido ingresada de emergencia, sin dar mayores detalles, pero dejando claro que la situación había sido grave.

"Casi pierdo la vida": el mensaje que estremeció a sus fans

La frase que más impacto causó fue compartida por la propia Gomita en el mismo mensaje y rápidamente se viralizó.

Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad, escribió.

Con estas palabras, la influencer dejó ver que atravesó un episodio crítico que puso su vida en riesgo. El mensaje, profundamente espiritual, fue interpretado por muchos como una señal de agradecimiento tras haber superado el momento más delicado de su hospitalización.

¿Por qué fue hospitalizada de emergencia Gomita?

Hasta el momento, Gomita no ha revelado el diagnóstico ni la causa médica que la llevó a ser ingresada de urgencia, lo que ha dado pie a múltiples especulaciones en redes sociales. Sin embargo, las imágenes que ella misma compartió permiten dimensionar la gravedad de lo ocurrido.

En una de las fotografías se aprecia una cicatriz reciente en el abdomen, mientras que en otra se le observa recostada en una cama de hospital, con oxígeno y bajo estricta supervisión médica. Estos elementos encendieron aún más las alertas entre sus seguidores.

Además, recientemente se viralizó una foto de Gomita en la que se le ve un bulto en el abdomen, imagen que ahora cobra relevancia y que ha llevado a muchos a preguntarse si guarda relación con el procedimiento médico que enfrentó.

Flores, fe y el apoyo de sus seguidores y amigos

Entre las imágenes que compartió, hubo una que llamó especialmente la atención: su habitacióndecorada con numerosos ramos de flores. Ante los comentarios, Gomita aclaró que no se trató de un gesto propio, sino de una muestra de cariño enviada por integrantes de su iglesia.

Así que las flores no me las envié yo, me las enviaron mis hermanos de iglesia. Todo el amor Dios me lo manifestó a través de ellos y sus oraciones contestadas, para que despertara, escribió.

La influencer también aprovechó para señalar que, aunque este 14 de febrero no lo pasará como tenía planeado, no se siente sola. “Efectivamente el 14 de febrero no estaré sola porque tengo el amor de muchos a mi alrededor”, expresó, dejando ver la red de apoyo que la ha acompañado durante este proceso.

Gomita pide tiempo para contar su historia completa

Pese a la insistencia de sus seguidores por conocer qué fue lo que realmente ocurrió, Gomita fue clara al puntualizar que aún no se siente preparada para hablar a fondo del tema.

No he estado de lo mejor, pero hoy es un buen día. Mi ausencia en estos días lo hablamos más adelante. Quiero estar preparada para hablar con ustedes… por lo pronto no, compartió.

Gomita

¿Cuál es el estado de salud de Gomita?

Después de varios días de incertidumbre, la creadora de contenido dio una actualización alentadora. A través de TikTok, informó que "ya fue dada de alta y se encuentra recuperándose en casa".

"Hoy estoy en casa, y ustedes fueron mi motivación para arreglarme hoy, no pierdo la fe, al contrario aumenta", escribió, reflejando una actitud positiva y agradecida tras el episodio que puso su vida en riesgo.

Gomita

Aunque reconoció que no atravesó su mejor momento, dejó ver que su estado de salud es estable y que el periodo más crítico quedó atrás. Por ahora, Gomita se enfoca en sanar y recuperar fuerzas, mientras sus seguidores permanecen atentos, enviándole mensajes de apoyo y esperando que, cuando esté lista, comparta su verdad completa.

AAAT*