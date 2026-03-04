¿Hernia de Petersen? La complicación intestinal del bypass gástrico que afectó a Gomita

La cirugía bariátrica se ha consolidado como uno de los procedimientos médicos más eficaces para tratar la obesidad severa y sus enfermedades asociadas, como diabetes tipo 2, hipertensión o apnea del sueño.

Entre las técnicas más utilizadas destaca el bypass gástrico en Y de Roux, un procedimiento que reduce el tamaño del estómago y modifica el tránsito intestinal para favorecer la pérdida de peso y mejorar el metabolismo.

Aunque la intervención suele ser segura y ofrece beneficios importantes para la salud, no está exenta de posibles complicaciones. Una de las menos conocidas es la hernia de Petersen, un tipo de hernia interna que puede aparecer meses o incluso años después de la cirugía. Si no se detecta a tiempo, esta condición puede provocar obstrucción intestinal o daño grave en el intestino.

Hernia de Petersen: complicación de un bypass gástrico Canva.

¿Qué es la hernia de Petersen y por qué puede aparecer después de un bypass gástrico?

La hernia de Petersen es una forma de hernia interna que ocurre cuando una parte del intestino delgado se desplaza a través de un espacio que queda entre tejidos después de la reconstrucción intestinal realizada en el bypass gástrico.

Durante el bypass en Y de Roux, el cirujano modifica el recorrido normal del sistema digestivo para conectar una pequeña bolsa del estómago directamente con el intestino delgado. Esta nueva anatomía genera algunos espacios naturales entre los tejidos del abdomen.

Uno de esos espacios se conoce como espacio de Petersen, localizado entre el mesenterio del intestino delgado y el colon transverso. En algunos pacientes, una porción del intestino puede deslizarse hacia ese espacio y quedar atrapada, lo que produce la hernia.

De acuerdo con investigaciones publicadas en la revista científica Obesity Surgery, las hernias internas después de un bypass gástrico pueden presentarse en una proporción variable de pacientes, dependiendo de la técnica quirúrgica utilizada y de si se cerraron los espacios internos durante la operación.

En situaciones graves, el intestino atrapado puede perder irrigación sanguínea. Cuando esto ocurre se produce isquemia intestinal, una condición que puede provocar daño irreversible en el tejido intestinal y que requiere cirugía inmediata.

Hernia de Petersen: complicación de un bypass gástrico Canva.

Síntomas de alarma que no debes ignorar

Uno de los principales desafíos de la hernia de Petersen es que sus síntomas pueden ser poco claros. En etapas iniciales, muchas personas creen que se trata de molestias digestivas comunes.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

dolor abdominal recurrente o intenso

náusea y vómito

distensión abdominal

malestar digestivo después de comer

dolor abdominal que aparece y desaparece

Un estudio clínico publicado en la revista Cureus analizó varios casos de pacientes que desarrollaron hernia de Petersen tras un bypass gástrico. Los investigadores observaron que todos los pacientes presentaron dolor abdominal, mientras que alrededor del 67 % también tuvo náuseas o vómitos.

El estudio también señala que la complicación puede aparecer en distintos momentos después de la cirugía. En algunos casos se detectó apenas semanas después del bypass, mientras que en otros apareció hasta más de una década después de la operación.

Por esta razón, especialistas en cirugía bariátrica recomiendan que cualquier dolor abdominal persistente o inexplicable en pacientes con antecedente de bypass gástrico sea evaluado por un médico.

Hernia de Petersen: complicación de un bypass gástrico Canva.

El caso de Gomita: la influencer que tuvo que ser operada tras una complicación por bypass gástrico

La conversación sobre las complicaciones del bypass gástrico volvió a ganar atención pública después de que la influencer mexicana Araceli Ordaz, conocida como “Gomita”, compartiera con sus seguidores que tuvo que someterse a una cirugía intestinal.

La creadora de contenido habló sobre el procedimiento en su podcast y en redes sociales, donde explicó que los médicos detectaron una obstrucción en el intestino, lo que obligó a intervenir quirúrgicamente.

Aunque la influencer no ha detallado públicamente el diagnóstico médico exacto de la complicación intestinal que sufrió, su testimonio ha servido para visibilizar que las cirugías bariátricas, como el bypass gástrico, pueden implicar problemas digestivos que requieren atención médica inmediata.

¿Cuándo acudir a urgencias?

La hernia de Petersen se vuelve peligrosa cuando el intestino queda atrapado dentro del espacio interno que se formó tras la cirugía. Esto puede provocar una obstrucción intestinal, lo que impide el paso normal del contenido digestivo.Si el problema continúa, pueden presentarse complicaciones graves como:

estrangulación intestinal

falta de irrigación sanguínea en el intestino

necrosis o muerte del tejido intestinal

Un reporte presentado por investigadores de Rowan University documentó un caso en el que una paciente con antecedente de bypass gástrico desarrolló isquemia intestinal debido a una hernia de Petersen, lo que obligó a realizar cirugía urgente.

Los especialistas recomiendan acudir de inmediato a urgencias si aparecen:

dolor abdominal intenso o persistente

vómitos repetidos

distensión abdominal marcada

incapacidad para evacuar o expulsar gases

empeoramiento rápido del dolor

Una evaluación médica temprana puede evitar complicaciones mayores.

Hernia de Petersen: complicación de un bypass gástrico Canva.

Cómo se diagnostica esta complicación

El diagnóstico de una hernia de Petersen suele realizarse mediante tomografía computarizada (CT), un estudio de imagen que permite observar los órganos del abdomen con gran detalle.

Sin embargo, incluso con tecnología avanzada, detectar esta complicación puede resultar difícil. Algunos signos en la tomografía pueden ser sutiles y no siempre aparecen de forma clara.

Entre los hallazgos que los médicos buscan se encuentran:

el “signo del remolino” (swirl sign) , que indica torsión de los vasos intestinales

agrupamiento anormal de las asas del intestino

inflamación del mesenterio

desplazamiento inusual de los intestinos

Un estudio publicado en Surgical Endoscopy destaca que el uso de protocolos estructurados para analizar las tomografías puede mejorar la detección temprana de hernias internas en pacientes con cirugía bariátrica.

Prevención y seguimiento después de la cirugía

Aunque la hernia de Petersen no siempre puede prevenirse, existen estrategias que ayudan a reducir el riesgo. Una de las más importantes consiste en cerrar los defectos mesentéricos durante la cirugía bariátrica, lo que disminuye los espacios por donde podría desplazarse el intestino.

La American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) ha publicado revisiones científicas en las que analiza la prevención y manejo de las hernias internas después del bypass gástrico.

Estas recomendaciones señalan que el cierre de los defectos mesentéricos puede disminuir la probabilidad de esta complicación.

Además, los especialistas coinciden en que el seguimiento médico posterior a la cirugía es fundamental. Las revisiones periódicas permiten detectar problemas de forma temprana y actuar antes de que se vuelvan graves.

Los expertos aconsejan acudir al médico si aparecen síntomas digestivos persistentes, especialmente en pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica.