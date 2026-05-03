¿La Mansión VIP, la mansión de las infidelidades? Fans señalan romances

Entre mensajes polémicos, supuestos romances y tensiones dentro y fuera de la casa, "La Mansión VIP", se ha convertido en tema de conversación constante en redes sociales, donde incluso algunos internautas ya la han bautizado como “La mansión de las infidelidades”.

Y es que, por un lado, la cercanía entre Kim Shantal y Suavecito ha desatado especulaciones sobre una posible ruptura fuera del reality, mientras que, por otro, la relación entre Maza Clan y Sol León también ha levantado sospechas entre los seguidores del programa.

En este último caso, Sol León incluso ha comenzado a ser señalada en redes como “Sol Aguilar”, apodo que algunos usuarios utilizan para insinuar que, pese a saber que Maza tiene una relación con su esposa Cindy Cornejo, estaría cruzando ciertos límites dentro del reality.

Los comentarios, teorías y reacciones de los fans no han dejado de crecer, alimentados por lo que se ve y también por lo que se interpreta en la transmisión 24/7 del programa.

El triángulo entre Kim Shantal, Suavecito y Queen

El día de hoy, los participantes recibieron un mensaje que encendió la conversación tanto dentro de la casa como en redes: “Todos están solteros allá afuera”.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones, especialmente por el contexto que ya venían arrastrando algunos de los integrantes, señalados por internautas debido a ciertos comportamientos dentro del reality.

Una de las primeras en reaccionar fue Kim Shantal, quien al escuchar el mensaje soltó: “Yo sabía lo de él”, en referencia directa a la relación entre Suavecito y Queen Buenrostro. Sin embargo, también lanzó un “¿yo por qué?”, dejando entrever que el comentario también podría estar relacionado con su propia situación sentimental.

Este momento también cobró fuerza porque, días antes, la propia Kim había expresado dentro del programa que le gustaría recibir un mensaje por parte de su novio, lo que ahora ha sido retomado por los fans tras lo ocurrido.

Y es que fuera del reality, su nombre ya estaba en medio de la conversación. Internautas y fans señalaron que Lalo Oconer, su novio, dejó de seguirla en Instagram.

Parte de la polémica también tiene raíz en la historia previa entre Kim y Suavecito, quienes fueron pareja en el pasado. Su reencuentro dentro del reality no pasó desapercibido, especialmente porque se dio después de la participación de Queen Buenrostro, actual pareja de él, quien ya fue eliminada del programa.

La llegada de Kim encendió las redes desde el inicio, y con el paso de los días, los fans han señalado que entre ella y Suavecito se ha generado contenido donde se les ve conviviendo, platicando, esto a pesar de que también han tenido roces y momentos de tensión dentro de la casa.

Además, ambos compartieron una dinámica en la que estuvieron esposados durante 24 horas, lo que intensificó la convivencia y dio pie a conversaciones sobre su pasado, reavivando aún más las especulaciones entre los seguidores.

En este contexto, también han surgido versiones en redes donde algunos usuarios aseguran que Kim Shantal y Suavecito habrían tenido acercamientos más allá de la convivencia, incluso señalando supuestos besos. Sin embargo, no existen videos que confirmen estas versiones.

A pesar de ello, la conversación ha escalado al punto de que circulan imágenes creadas con inteligencia artificial que intentan sostener esta narrativa, lo que ha generado aún más polémica entre los seguidores del programa.

Incluso, algunos fans han ido más allá y han enviado mensajes dirigidos a Suavecito, sugiriéndole que mantenga su distancia con Kim para no afectar su relación con Queen Buenrostro.

A esto se suma una nueva polémica que ha encendido aún más la conversación. A través de redes sociales, Queen Buenrostro reveló que podría estar embarazada, luego de presentar algunos síntomas como náuseas, incluso durante su estancia en el programa.

Lalo Oconer, pareja de Kim no ha emitido declaraciones adicionales que aclaren la situación, lo que ha provocado que los rumores y teorías continúen creciendo en redes sociales.

Sol León y Maza Clan, debajo de las sábanas:

Otra de las situaciones que ha encendido las redes dentro de "La Mansión VIP", es la relación entre Mazatlán y Sol León, quienes han sido señalados por su constante cercanía dentro del reality.

Desde hace varios días, internautas ya habían notado que entre ambos existía una conexión particular, marcada por interacciones constantes.

Ante los comentarios, Sol León decidió hablar del tema y reconoció que sí existe una atracción entre ellos. Sin embargo, también dejó claro que ambos tienen relaciones fuera del programa, por lo que es consciente de los límites.

Por su parte, Maza mantiene una relación con su esposa, Cindy Cornejo, mientras que Sol León también estaría saliendo con otra persona fuera del reality.

Cindy Cornejo, esposa de Maza Clan ha compartido en sus redes sociales mensajes que han llamado la atención de los fans. El pasado 30 de abril, publicó un mensaje contundente:

Ayyy ora que defensora… piso les hace falta para arrastrarse. A mí no me vengan a estar jodiendo en pedos que ni yo he hecho. Pero ¿por qué dignidad? Si yo sé… yo saqué lo que me estorba”.

Estas publicaciones han sido interpretadas por internautas como posibles indirectas relacionadas con la cercanía entre Maza y Sol León dentro del programa.

La polémica creció aún más cuando en redes sociales comenzaron a circular videos que han sido retomados por fans, en los que se observa a Maza debajo de las cobijas junto a Sol León.

A partir de estas imágenes, algunos seguidores han asegurado que entre ambos habrían ocurrido acercamientos más allá de una simple convivencia, incluso sugiriendo que podrían haberse besado mientras estaban bajo las sábanas.

Este tipo de interpretaciones ha llevado a que los fans afirmen que la conexión entre Maza y Sol es evidente.

Así, entre percepciones, rumores y momentos virales, la conversación digital ha terminado por colocar a La Mansión VIP en el centro de la polémica, donde cada interacción es analizada y convertida en tema de debate.

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