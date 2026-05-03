De match a “sí, acepto”: así fue la historia de amor de Chingu Amiga y Rodrigo

El fin de semana tuvo un tema claro en redes: el compromiso de Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, con Rodrigo Vásquez. La pedida no solo fue especial por el anillo, sino por la forma en que sucedió: rodeada de tradiciones mexicanas, mojigangas y todo el encanto oaxaqueño que ha marcado su historia juntos.

Pero lo que muchos ven hoy como un cuento romántico, en realidad comenzó hace varios años… y no fue sencillo precisamente.

Foto: Instagram chinguamiga

Así comenzó su historia de amor:

Todo comenzó en Tinder, donde hicieron match mientras ambos vivían en Nuevo León. La conexión fue inmediata, pero no lo suficiente como para iniciar una relación. Entre diferencias de idioma y choques culturales, decidieron tomar caminos separados y quedarse solo como amigos.

El tiempo pasó, cada quien hizo su vida, pero el destino los volvió a juntar en un momento inesperado. Fue en medio de una etapa complicada para ella que Rodrigo reapareció y la invitó a Oaxaca, un viaje que cambiaría por completo el rumbo de su historia.

Foto: Instagram chinguamiga

Sin una declaración formal, sin la clásica pregunta de “¿quieres ser mi novia?”, ambos comenzaron a construir algo más profundo. De hecho, fue ella quien decidió dar ese paso y formalizar la relación.

Con el paso del tiempo, su historia también creció frente a las cámaras. Aunque al inicio mantuvieron todo en privado, poco a poco Rodrigo comenzó a aparecer en los videos de la influencer, dejando ver su dinámica, su complicidad y hasta recreando momentos como si fueran parte de un K-drama.

La relación también enfrentó retos familiares, especialmente cuando Chingu Amiga llevó a su mamá a Oaxaca y ambas culturas se encontraron cara a cara. Sin embargo, lejos de separarlos, estas diferencias terminaron fortaleciendo su vínculo.

Finalmente, el 1 de mayo de 2026, en el mismo lugar donde su historia tomó forma, Rodrigo decidió dar el siguiente paso. Durante una grabación, y sin que ella lo sospechara, llegó la sorpresa: la propuesta de matrimonio.

Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa… ¡por fin me pidió!”, compartió emocionada en redes, dejando ver que, después de años de historia, el momento había llegado.

Así, lo que comenzó como un simple match en una app terminó convirtiéndose en una historia de amor que cruzó idiomas, culturas y caminos… hasta llegar al esperado “sí”.

cva*