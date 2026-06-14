Melanie Martinez despide a Oliver Tree tras su muerte; "sé que haces reír a los ángeles"

Melanie Martinez compartió un mensaje en redes sociales tras la muerte de Oliver Tree, con quien mantuvo una relación en el pasado. La cantante publicó una historia de Instagram en la que recordó al músico como una persona creativa, cálida y profundamente dedicada a su arte.

El mensaje fue acompañado por la canción Introspective, de Oliver Tree, y una imagen de un corazón roto. En el texto, Melanie habló del impacto que le provocó la noticia y de lo difícil que resulta entender que alguien con quien compartió una etapa importante de su vida ya no esté.

“Ha sido un día absolutamente devastador”, escribió la artista al iniciar su despedida.

Melanie Martinez recuerda a Oliver Tree tras su muerte

En su historia de Instagram, Melanie Martinez reconoció que la noticia la dejó profundamente afectada. La cantante explicó que le parecía difícil procesar la muerte de alguien con quien compartió una etapa tan específica y formativa de su vida.

“Es realmente difícil entender cómo alguien con quien alguna vez compartiste un tiempo tan específico y formativo de tu vida puede irse de repente”, escribió.

Aunque no mencionó directamente detalles de su relación, sus palabras fueron interpretadas por fans como una despedida personal a una figura que tuvo un lugar importante en su historia.

Melanie Martinez y Oliver Tree fueron relacionados sentimentalmente años atrás, y su vínculo fue seguido de cerca por fans de ambos artistas debido a sus estilos visuales y musicales tan particulares.

“Era un verdadero artista”

Uno de los fragmentos más emotivos del mensaje fue cuando Melanie destacó la dedicación de Oliver Tree a su trabajo.

“Estaba tan dedicado a su arte, lo cual admiraba y respetaba profundamente”, escribió.

La cantante también habló de la energía que Oliver generaba entre quienes lo conocían. Según su mensaje, quienes compartieron momentos con él recordarán la risa, la alegría y la creatividad que despertaba con facilidad.

“Creo que todos los que lo conocieron recordarán esos momentos de risa y alegría que él provocaba tan fácilmente”, agregó.

Melanie también describió su risa como contagiosa y cálida, y resaltó su capacidad para liderar de manera creativa sin perder una mirada infantil de asombro.

“Su habilidad para liderar creativamente y tomar acción mientras mantenía un sentido de asombro infantil era muy inspiradora”, escribió.

Melanie Martinez despide a Oliver Tree

Al final de su historia, Melanie Martinez dedicó una despedida directa a Oliver Tree.

“Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles”, escribió.

Después añadió que lo imaginará ideando algún proyecto creativo en el cielo.

“Estaré aquí preguntándome qué proyecto loco y creativo estás planeando en el cielo”, agregó.

La cantante cerró su mensaje con una frase breve: “Todo mi amor”.

Oliver Tree murió en accidente de helicóptero en Brasil

Oliver Tree murió en un accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con reportes internacionales, dos aeronaves chocaron en el aire y el siniestro dejó seis personas fallecidas. Entre las víctimas también se encontraba Gaspi, youtuber argentino cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz.

El accidente ocurrió el 14 de junio y las autoridades continúan investigando las causas de la colisión. Medios estadounidenses reportaron que Oliver Tree tenía 32 años y se encontraba en Brasil como parte de una etapa de gira y grabaciones.