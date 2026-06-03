Fan de BTS dona sus órganos y salva la vida de 8 personas tras su fallecimiento

La historia de Melanie, una joven fan de BTS, ha tocado el corazón de miles de personas en redes sociales luego de que se diera a conocer su fallecimiento y el noble acto que realizó junto a su familia al donar sus órganos, permitiendo salvar y mejorar la vida de al menos ocho personas.

Originaria de San Luis Potosí, Melanie murió a los 11 años tras sufrir un evento cerebrovascular mientras se encontraba internada en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Foto: Especial

Su amor por BTS la llevó hasta la Ciudad de México:

Meses antes de su fallecimiento, Melanie y su madre viajaron a la Ciudad de México con la ilusión de vivir la experiencia de los conciertos de BTS. Aunque no lograron conseguir boletos, ambas acudieron a las inmediaciones del Estadio GNP Seguros para escuchar la música desde el exterior y convivir con otros seguidores del grupo.

Durante su visita, la pequeña repartió "freebies", pequeños regalos relacionados con la banda surcoreana, entre otros integrantes del fandom conocido como ARMY, demostrando el cariño y la generosidad que la caracterizaban.

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Un último acto de amor y esperanza:

Tras confirmarse su fallecimiento, la familia de Melanie decidió respetar su voluntad de ayudar a los demás mediante la donación de órganos.

Su corazón, hígado, riñones y córneas fueron destinados a pacientes que se encuentran en espera de un trasplante en San Luis Potosí, Nuevo León y la Ciudad de México.

De acuerdo con la información compartida, el corazón de la menor fue trasladado exitosamente a Monterrey, donde fue recibido por un paciente compatible.

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Un emotivo adiós entre aplausos y globos morados:

Antes de la procuración de órganos, familiares, personal médico y seres queridos realizaron una emotiva despedida dentro del hospital.

Entre aplausos y globos morados, color que identifica a BTS y a su comunidad de seguidores, Melanie recorrió por última vez los pasillos rumbo al quirófano. Durante el trayecto, su madre entregó los últimos recuerdos y obsequios de su hija a las personas presentes, en un gesto que simbolizó el espíritu solidario que siempre la acompañó.

Las imágenes del homenaje se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron sus condolencias y reconocieron la generosidad que dejó la joven ARMY.

#Army de 11 años dona vida a 8 personas después de su muerte. Con globos y aplausos despidieron a Melanie, una fan de #BTS que donó sus órganos después de fallecer por un evento cerebrovascular en una clínica del. IMSS en San Luis Potosí. Melanie no alcanzó boletos para verlos en… pic.twitter.com/DKdXlv6j7P — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) June 3, 2026

El mensaje que acompaña su despedida:

La historia de Melanie también ha sido recordada con un fragmento de la canción "Spring Day" de BTS, tema que para muchos seguidores simboliza la esperanza, la ausencia y el reencuentro:

“Más allá del borde de este frío invierno

Hasta que vuelva el día de primavera

Hasta que las flores vuelvan a florecer

Por favor quédate un poco más allí, quédate allí”.

Su historia se ha convertido en un ejemplo de solidaridad y amor al prójimo, dejando una huella imborrable tanto en la comunidad ARMY como en las familias que recibieron una nueva oportunidad de vida gracias a su donación.