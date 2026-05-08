Freebies: el arte de regalar amor entre fans del K-pop

En los conciertos de K-pop, la emoción no comienza cuando se apagan las luces del escenario, sino mucho antes, en las filas y en los puntos de encuentro donde miles de fans se reúnen para compartir regalos que simbolizan comunidad, afecto y creatividad: los famosos freebies.

Miles de personas intercambian pequeños paquetes, pulseras, fotografías o incluso tortilleros, sin que un solo peso cambie de manos. Estos son los freebies, una tradición arraigada en el K-pop que ha encontrado su lugar en cualquier fandom de este género musical.

Cada regalo cuenta una historia, una broma o simplemente, son una pieza cargada de emociones que funciona como un puente entre desconocidos que comparten un mismo amor por su grupo favorito.

Para el ojo inexperto, estos objetos podrían parecer simples recuerdos, pero para un integrante de cualquier fandom, representan horas de trabajo manual, diseño gráfico y una inversión económica personal significativa.

Chat GPT

¿Qué son los freebies en el K-pop?

El concepto de "freebie" (derivado de la palabra inglesa free, que significa gratis) se refiere a pequeños regalos hechos a mano por los propios seguidores del grupo para ser entregados de forma altruista a otros fans durante eventos como conciertos o reuniones relacionadas con sus artistas favoritos.

Uno de los aspectos fundamentales es que está prohibido venderlos. Si un freebie se cobra, pasa a convertirse en mercancía no oficial y pierde por completo el objetivo del mismo.

Tampoco existe una regla estricta sobre qué puede ser un freebie, pero suelen ser objetos pequeños, fáciles de transportar y con algún elemento visual relacionado con el grupo. En algunos casos, también pueden ser álbumes o artículos de lujo de los cuales los idols sean embajadores.

¿Cuál es el origen de los freebies?

Para entender el fenómeno de los freebies, debemos mirar hacia la cultura de los "apoyos" (supports) en Corea del Sur. Desde los primeros años del K-pop, los seguidores desarrollaron formas creativas de expresar su apoyo, no solo hacia los artistas, sino también entre ellos.

En lugar de obsequiar algo a los artistas (que también se hace), se promueve un regalo del fan para el fan. No importa si tienes el boleto en la zona VIP o en la parte más alejada del estadio; recibir un freebie te hace sentir parte de un mismo grupo.

Existen muchos tipos de freebies, pero la regla es que nunca se venden Chat GPT

¿Cuáles son los freebies más comunes?

Photocards hechas a mano o impresas

Pulseras con nombres o símbolos del grupo

Stickers personalizados

Pines

Llaveros

Postales o mini pósters

Snacks

Los freebies como puente emocional

Los freebies funcionan como herramientas de conexión emocional; al intercambiarlos, los fans rompen el hielo, inician conversaciones y establecen vínculos. Estos objetos ayudan a crear un sentido de pertenencia y comunidad.

Además, son una forma de reforzar tanto la generosidad como la empatía dentro del fandom, pues uno de los aspectos más importantes de los freebies es su carácter desinteresado.

Taller de freebies: un proceso artesanal

Hacer freebies implica tiempo, esfuerzo, dinero y creatividad. Muchos fans diseñan sus propios materiales, eligen colores, seleccionan imágenes y ensamblan cada pieza manualmente.

Muchos fans ahorran durante meses no solo para el boleto, sino para los materiales de sus regalos. Según datos observados en redes sociales, un fan puede llegar a preparar entre 50 y 1,000 paquetes individuales. La inversión puede variar desde los 500 hasta los 3,000 pesos mexicanos, dependiendo de la complejidad de los materiales.

Actualmente, es común ver videos cortos en Instagram y TikTok conforme se acerca un concierto de un artista de K-pop, donde se observa como miles de hogares se convierten en pequeños talleres de freebies. En el proceso, toda la familia, amigos y hasta compañeros de trabajo pueden ayudar.

Freebies a la mexicana

No hay nadie que entienda la cultura del freebie como los fans mexicanos, sin importar si son ARMY, SHAWOL, ONCE o BLINK. Los freebies en nuestro país han subido de nivel en cuanto a estética, diseño y originalidad.

Los fans mexicanos han añadido elementos propios a sus freebies, como referencias culturales, frases en español, memes y diseños inspirados en la identidad nacional.

Photocards tercermundistas (donde los idols son puestos en distintos escenarios típicos del país), servilletas para las tortillas, bolsitas de mandado, ropa interior con la fotografía de su bias impresa, patitos de Chapultepec decorados como los miembros del grupo o piñatas pequeñas serán parte de los freebies que se verán (de acuerdo a redes sociales) en los conciertos de BTS en México.

Los freebies representan una dimensión única del fandom: la capacidad de crear, compartir y conectar entre fans. Son un recordatorio de que, más allá del espectáculo, el K-pop es una experiencia compartida.