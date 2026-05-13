¡Es el AjoloSimi! Botarga del Doctor Simi con cabeza de ajolote se vuelve viral

Una botarga del Doctor Simi con cabeza de ajolote está volviendo locos a los internautas, sobre todo, después de las declaraciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, sobre el uso del ajolote y del color morado como símbolos de su administración.

Las botargas del Doctor Simi son famosas en México por una mezcla de razones, que van desde su forma de bailar hasta el marketing y las redes sociales que han potencializado su imagen.

Es precisamente en internet en donde suelen cobrar relevancia fotos o videos de las botargas protagonizando algún momento en especial. Y es así como ahora está circulando la imagen de una botarga del Doctor Simi con cabeza de ajolote.

El AjoloSimi sí existe”, han asegurado algunos internautas.

AjoloSimi: Botarga del Doctor Simi con cabeza de ajolote

Botarga del Doctor Simi con cabeza de ajolote. Especial

Fue a través de la cuenta de X, antes Twitter, Mr Galaxia, en donde se publicó la foto de una botarga del Doctor Simi vistiendo bata, pantalón, zapatos y corbata color morado, pero, lo que más llamó la atención fue su cabeza de ajolote.

La botarga en cuestión fue captada afuera de una sucursal de las Farmacias Similares y, por supuesto, se ha viralizado en la red social, generando todo tipo de opiniones.

Entre los comentarios se lee:

Tú no, Doctor Simi.

Ay, Dios nos libre de esto.

Ese sí se ve mejor.

Ahora la Ciudad de México está llena de imágenes de ajolotes.

La figura especial de Simi.

Cabe destacar que aunque la imagen se ha hecho viral, en realidad no se sabe en dónde fue captada la botarga o si es una creación más de la Inteligencia Artificial (IA).

¿Por qué son famosas las botargas del Dr. Simi?

El personaje de la cadena de farmacias fue diseñado para ser en sí mismo, viral, puesto que su imagen amigable y fácil de reconocer, además de sus coreografías, hacen que la gente se encariñe con él.

Las botargas del Dr. Simi suelen captar la atención de la gente, especialmente con sus bailes peculiares y, con el tiempo, ese personaje se convirtió en un ícono de la cultura pop.

La fama del personaje ha sido tanto que ya es parte de los conciertos, pues se hizo tradición aventar peluches del Doctor Simi a los artistas en sus presentaciones, como una forma de demostrar cariño.

Cantantes como Adele, Rosalía, Dua Lipa y Coldplay recibieron durante sus shows peluches del personaje, haciendo que este fenómeno se hiciera mundial.

¿’Ajolotizar’ la CDMX?

Imagen del ajolote en CDMX. Especial

La imagen de los ajolotes en la Ciudad de México ha cobrado gran relevancia puesto que ya es parte de la política de Clara Brugada.

En declaraciones recientes, la mandataria local señaló que “ajolotizar” la capital representa recuperar identidad, memoria y justicia social de la ciudad.

Con ello, Brugada respondió a las críticas surgidas por el uso de figuras de ajolotes y la pintura morada en espacios públicos y obras urbanas.

Somos un gobierno abierto a las críticas y cuando nos critican por el color o por los ajolotes, yo quisiera preguntar: si hemos retomado el símbolo de los ajolotes, que es un animal fascinante, prehistórico y endémico de esta ciudad, ¿por qué tendría que molestar?”.

En esta línea, Brugada enfatizó que el ajolote representa parte de la identidad histórica y ambiental de la capital, además de ser una especie reconocida internacionalmente por su importancia científica.

En cuanto al color morado, defendió que se trata de un símbolo ligado a la lucha feminista.

*mvg*