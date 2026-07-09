¿Qué significa la canción de Erling Haaland? Conoce la letra del himno noruego

El impacto de Erling Haaland en la Copa del Mundo 2026 ha sido mayor de lo que tal vez el propio jugador y la escuadra de Noruega e, incluso la FIFA, esperaban. Si bien es una estrella consolidada en la Premier League, ahora en su aparición con su país ha conquistado nuevos fanáticos.

Más allá de su contundencia en las redes donde está en la lucha por ser el máximo goleador del torneo y convirtiéndose en la máquina letal de Noruega, Haaland ha conquistado las plataformas digitales gracias al cántico “Haaland (Ha Ha Ha)”, una composición que nació cuando llegó al Manchester City y que tiene un gran significado.

El origen del cántico Haaland (Ha Ha Ha)

El origen de este contagioso tema se remonta al año 2022, tras el fichaje del atacante por el Manchester City y que tiene relación directa con la melodía italiana “Bella Ciao”.

Los fanáticos del cuadro de Manchester adaptaron la canción para crear un coro que recordara cómo llegó Haaland al equipo, procedente del Borussia Dortmund, así como a su padre Alf-Inge Haaland, quien fue jugador profesional.

¿Qué dice la letra original del cántico en inglés?

La versión más extendida y coreada en los inmuebles mundialistas se compone de los siguientes versos en su idioma de origen:

Haaland, Haaland

He′s a blue, just like his dad

Now he's at the Etihad

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey

Haaland, Haaland

Came to us from Germany

He′s here to win the Champions League

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey

Haaland, Haaland

Yorkshire-born, Norwegian lad

Roy Keane tried to kill his dad

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey

Traducción de la canción de Haaland (Ha Ha Ha)

Al trasladar el texto al español, la composición revela las referencias históricas y geográficas que definen la biografía del delantero, incluyendo la conocida rivalidad de su progenitor con el exfutbolista Roy Keane:

Haaland, Haaland,

Él es un azul justo como su papá

Ahora está en el Etihad

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey

Haaland, Haaland

Vino a nosotros desde Alemania

Está aquí para ganar la Liga de Campeones

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey

Muchacho noruego nacido en Yorkshire

Roy Keane intentó matar a su papá

Ha ha ha Haaland