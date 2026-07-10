El crossover más inesperado: ¿Qué dice la nueva canción de La Tigresa del Oriente dedicada a Haaland?

Si algo ha demostrado el Mundial de 2026 es que los momentos virales no solo nacen dentro de la cancha. Mientras Erling Haaland sigue acaparando reflectores por su impresionante capacidad goleadora con la selección de Noruega, una inesperada protagonista decidió sumarse a la fiebre mundialista: La Tigresa del Oriente.

¿Qué tiene que ver La Tigresa del Oriente con Haaland?

La cantante peruana, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, sorprendió a sus seguidores al publicar un videoclip en el que expresa, con el estilo extravagante y desenfadado que la caracteriza, su admiración por el futbolista del Manchester City.

La cantante peruana describe a Haaland como un "vikingo", "mitad androide" y un jugador "de otro planeta". IG @tigresadeloriente

El resultado fue una canción que pocos imaginaban, pero que rápidamente conquistó internet. La canción toma como base el ya famoso cántico dedicado a Haaland, inspirado en el clásico "Moskau" del grupo alemán Dschinghis Khan.

Esta melodía que desde hace algunos años acompaña a los aficionados del Manchester City y que durante el Mundial fue adoptada por miles de seguidores de Noruega.

Lejos de hacer una simple versión, La Tigresa del Oriente adaptó la letra a su propio universo musical, añadiendo referencias que se han vuelto virales alrededor del delantero.

El tema está inspirado en el popular cántico del delantero noruego que se volvió viral entre los aficionados. REUTERS

¿De qué trata la canción de La Tigresa del Oriente sobre Haaland?

En la canción aparecen frases como "No es un humano, es Haaland", además de comparaciones que describen al atacante como "un vikingo sin igual", "mitad androide" e incluso hacen referencia a su peculiar celebración robótica y a la forma en que camina, comparándola con el personaje de anime Majin Buu.

La artista remata el video enviando "garritas vikingas" y confesando que el goleador noruego es su "amor platónico", un detalle que hizo reír a miles de usuarios.

La Tigresa del Oriente se declara fan de Haaland

Antes del estreno, La Tigresa ya había despertado curiosidad al compartir un video abrazando una figura de cartón de tamaño real de Haaland mientras preguntaba a sus seguidores si debía dedicarle una canción. La respuesta fue inmediata y, pocos días después, presentó el videoclip completo.

La artista confesó que Haaland es su "amor platónico", lo que aumentó la popularidad del video. IG

Gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial, el material incluye escenas donde parece compartir pantalla con el futbolista, además de imágenes llenas de efectos visuales, colores intensos y el sello característico que ha convertido a la cantante en un fenómeno de internet durante más de una década.

Las reacciones que provocó la divertida canción sobre Erling Haaland

Como era de esperarse, internet no tardó en responder. Miles de usuarios calificaron la colaboración como uno de los momentos más inesperados del Mundial, mientras que otros pidieron que el propio Haaland vea el video y comparta su reacción. Entre los comentarios más populares aparecieron frases como:

"Este crossover es como un sueño con fiebre".

"Que Haaland vea esta joya".

"La mejor versión de la canción".

"Haaland ya ganó más que el Mundial".

Erling Haaland: el fenómeno viral de internet

El homenaje no surgió por casualidad. Durante este Mundial, Haaland se convirtió en una de las figuras más queridas del torneo.

Además de sus goles con Noruega, el delantero ha llamado la atención por su personalidad relajada, su sentido del humor y la cercanía que muestra con los aficionados, cualidades que lo transformaron en un auténtico fenómeno viral.

El delantero del Manchester City sigue conquistando al público dentro y fuera de la cancha durante el Mundial 2026. REUTERS

Su desempeño también ha sido determinante para la selección noruega, que protagonizó una de las grandes sorpresas del campeonato al avanzar a las fases decisivas del torneo con Haaland como máximo referente ofensivo.

Ahora, mientras continúa buscando hacer historia con Noruega en el Mundial, Haaland también suma un logro inesperado fuera de las canchas: convertirse en el protagonista del homenaje musical más insólito del torneo, cortesía de La Tigresa del Oriente.