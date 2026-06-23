¿Un duende real? Hermano de Yuya capta extraña criatura en video

En redes sociales abundan los videos de fenómenos extraños, pero pocos generan tanta conversación como el que recientemente compartió Sergio Castrejón, hermano de la famosa influencer Yuya.

A través de su cuenta de Instagram, Sergio publicó un reel en el que muestra una grabación donde supuestamente aparece un duende saliendo y escondiéndose entre las piernas de una niña, quien resulta ser su sobrina. El video rápidamente se hizo viral y dividió las opiniones entre quienes creen en este tipo de seres y quienes buscan una explicación más lógica.

El misterioso video que sorprendió a Sergio Castrejón

Al compartir las imágenes, Sergio explicó que él mismo tiene dudas sobre lo que aparece en la grabación y dejó claro que no está asegurando que se trate de un ser paranormal.

Duende real captado. Checa por favor estas imágenes. Aquí podemos ver a mi sobrina y pongan atención en su pierna cómo un extraño ser sale y se vuelve a meter, comentó al inicio del video.

De acuerdo con su relato, la grabación fue realizada en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Según la familia, la intención original era tomar una fotografía, pero accidentalmente el celular comenzó a grabar video.

Ella cuenta que le estaban tomando una foto, pero sin querer su mamá puso grabar. Luego luego quitó la grabación y hasta unas horas después se dieron cuenta de este misterioso ser saliendo de su pierna. O por lo menos eso es lo que ellas sostienen, explicó.

El hermano de Yuya reconoció que suele ser bastante escéptico con este tipo de historias y por ello decidió investigar un poco antes de publicar el material.

Duende

Yo soy muy escéptico de este tipo de cosas. Me pasaron el video, ya se lo puse a una inteligencia artificial para ver si había sido modificado con otra inteligencia artificial; resulta que dice que no.

Además, agregó que preguntó si el extraño ser podía identificarse con claridad, pero la respuesta no fue concluyente.

Dice que pueden ser sombras, que puede ser otra cosa, pero que no fue modificado con inteligencia artificial este video, de eso estoy seguro.

Finalmente, pidió ayuda a sus seguidores para descubrir qué aparece realmente en la grabación.

Necesito de su ayuda para ver si no me están tomando el nulo pelo que tengo. Yo ya les dije que por favor no me engañen, que si hay truco en este video que me digan porque voy a subirlo. Subí este video pero no diré que es real, simplemente diré: ¿ustedes saben qué pudo ser?

Las redes se dividieron: ¿duende o simple truco?

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios. Algunos usuarios aseguraron que los duendes existen y que la grabación sería una prueba más de ello. Otros, en cambio, sostuvieron que todo tenía una explicación mucho más sencilla.

Sin embargo, hubo un comentario que llamó especialmente la atención. Una seguidora aseguró reconocer perfectamente el lugar y afirmó que el supuesto duende no es real.

Sí es real... pero es un muñeco, jajaja. En el mismo museo te ponen el muñequito que se asoma y se esconde, es parte de los atractivos, escribió.

Museo del duende Museo del duende

El Museo de los Duendes, la explicación que cobra fuerza

La teoría más comentada apunta a que el video habría sido grabado en el famoso Museo de los Duendes, ubicado en San Miguel Regla, en Huasca, Hidalgo.

Este sitio es conocido por sus escenarios inspirados en seres fantásticos. Entre sus principales atractivos destacan salas con iluminación verde y tenue, enredaderas colgando del techo, figuras de duendes, hadas y elfos, así como espacios diseñados para que los visitantes tomen fotos y videos con efectos visuales sorprendentes.

Además, algunas áreas del museo cuentan con pequeños mecanismos y figuras que aparecen y desaparecen, lo que podría explicar perfectamente la extraña criatura que se observa en la grabación compartida por Sergio Castrejón.

Museo del duende Museo del duende

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto donde fue grabado el video, la teoría del museo ha convencido a muchos usuarios.

Mientras tanto, otros prefieren mantener viva la duda y seguir preguntándose si, por unos segundos, la cámara logró captar algo que escapa a toda explicación.