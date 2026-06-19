¿Quién es Vó Bahiana? La vidente que predijo una abducción masiva en el Mundial 2026

El Mundial 2026 todavía no empieza, pero ya hay historias que están dando de qué hablar en redes sociales. Una de las más comentadas viene de Brasil y tiene tintes que mezclan fútbol, misterio y ciencia ficción.

La protagonista es Vó Bahiana, una vidente brasileña que asegura haber tenido una visión muy específica y, es que durante el partido entre Brasil y Escocia, programado para el 24 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, ocurriría algo fuera de lo normal.

Según su relato, no se trataría solo de un encuentro deportivo. En su sueño o visión, como ella lo describe, el juego se vería interrumpido por la llegada de naves extraterrestres.

El sueño que encendió las redes

En un video publicado en sus redes sociales, la vidente explicó que no es la primera vez que tiene esta misma experiencia. Dice haberla visto más de una vez, y eso es lo que más la tiene preocupada.

Gente, tengo que contarles… soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó, comentó en la grabación, visiblemente alterada.

Incluso mencionó que entre los jugadores afectados estarían figuras conocidas del fútbol brasileño, como Neymar y Vinícius Jr., lo que hizo que el video se volviera aún más viral.

Neymar AFP

Una segunda nave y un escenario de caos

Pero su relato no se detiene ahí. Según Vó Bahiana, después de la primera aparición habría una segunda nave, mucho más grande.

Esa segunda nave, afirma, sería la responsable de una escena todavía más intensa: miles de personas siendo abducidas desde el estadio.

Vi muchos gritos, mucho llanto… mucha desesperación. Es la segunda vez que sueño esto y por eso estoy preocupada, dijo en el mismo video.

Para ella, no se trata de una simple pesadilla. Insiste en que algo podría ocurrir ese día en el estadio de Miami.

Redes sociales divididas entre memes y preocupación

Como suele pasar con este tipo de declaraciones, la reacción en internet fue inmediata.

Por un lado, miles de usuarios tomaron el tema con humor, llenando las redes de memes y comentarios sarcásticos sobre la supuesta invasión extraterrestre en pleno Mundial.

Pero también hubo otra parte del público que reaccionó con inquietud, especialmente quienes han seguido otras predicciones relacionadas con eventos deportivos o figuras públicas.

Habrá una invasión extraterrestre en Miami durante el Brasil Vs Escocia, de acuerdo a la vidente sudamericana Redes sociales

Algunos incluso comenzaron a relacionar esta visión con supuestas profecías antiguas sobre luces extrañas en eventos masivos, lo que alimentó todavía más la conversación.

¿Quién es Vó Bahiana?

Nacida en Brasil, Cleonice Santos no viste las túnicas misteriosas de los adivinos del siglo pasado. Su plataforma son las pantallas de los teléfonos móviles. Con una comunidad que se cuenta por millones en Instagram y TikTok, Vó Bahiana ha sabido leer el algoritmo con la misma destreza con la que asegura leer las cartas.

Su estilo es directo. No se limita a augurar prosperidad o amor; Vó Bahiana se especializa en la línea dura de la clarividencia con giros políticos, muertes de famosos y eventos de escala global. En una era digital donde el impacto visual y la urgencia dominan el consumo, sus videos son el combustible perfecto para ser virales.

Entre el sesgo y la coincidencia: ¿Por qué la siguen?

Para los sociólogos y psicólogos que estudian el comportamiento en redes, el éxito de Vó Bahiana no radica en la precisión matemática de sus visiones, sino en un fenómeno conocido como sesgo de confirmación.

Sus seguidores más fieles suelen apuntar a un evento real ocurrido a finales de 2024, cuando el avión presidencial de Lula da Silva experimentó una falla técnica tras despegar de México. Meses antes, la vidente había advertido sobre "energías oscuras" alrededor del mandatario en el aire. Aunque el incidente no pasó de un susto técnico y un aterrizaje seguro, la narrativa del "acierto" quedó sembrada en el imaginario de su audiencia.

Los críticos y escépticos, por otro lado, señalan que la mecánica de la profecía digital es estadística: al lanzar decenas de predicciones abiertas, ambiguas o catastróficas, la probabilidad de que alguna coincida vagamente con la realidad es considerable. Las que fallan se olvidan rápidamente; las que rozan la realidad se vuelven leyenda.