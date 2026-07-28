Ibai rompe el silencio sobre el casco de RoRo ante Rivers: "No debió presentarse"

La polémica por el casco que uso la creadora de contenido RoRo en su victoria ante la mexicana Samy Rivers sigue generando conversación y tras el enfrentamiento en La Velada del Año, Ibai Llanos, organizador del evento, abordó la controversia cuestionando la actitud de su compatriota al señalar que, tal vez debido priorizar su salud.

Durante La Velada 2026, RoRo solicitó utilizar un casco que con una protección especial articulada en el frontal para resguardar su tabique nasal para evitar deformaciones mecánicas tras un golpe directo luego de que ella señaló había sometida a una operación.

El casco que la creadora de contenido española propuso ni siquiera era para boxeo y Samy Rivers aceptó el combate, una decisión que varios cuestionaron dado que consideraron la pondría en desventaja, una situación que quedó reflejada en la pelea dado que los impactos de la mexicana parecían no tener influencia ante la protección de la europea.

El dilema de la protección especial y la falta de comunicación

Al analizar la postura de las competidoras en un en directo días después de La Velada, Ibai empatizó con el temor de RoRo de sufrir secuelas físicas irreversibles en el rostro antes de subir al cuadrilátero, aunque remarcó la importancia de haber comunicado cualquier modificación reglamentaria a la esquina rival con la debida anticipación.

Al final vas con miedo. Hostia, si me pegan en la nariz y me la rompen y no me la pueden operar y la nariz me acaba como la de Momo, ¿qué pasa? Claro, yo también entiendo que cada uno tiene sus inseguridades y tal”, expresó el organizador.

Ibai cuestionó a RoRo señalando que tal vez debió priorizar su salud antes de ser parte de La Velada, un pensamiento que otros creadores de contenido han señalado al no entender cómo ella decidió hacer el combate sabiendo que tenía una condición médica.

Reproducir Así fue el momento en que Rivers se enteró del casco que RoRo pretendía usar

“Bueno, pues yo creo que no debería haber presentado, no se debería haber presentado a la velada o no se lo debería haber hablado con ella a nivel de, oye, RoRo, vale, una cosa", expresó el organizador en su transmisión.

El impacto del casco de protección en el acuerdo entre peleadoras

Ibai Llanos reconoció que la petición de la atleta para prevenir impactos de consideración en el rostro es comprensible desde el punto de vista médico. Sin embargo, enfatizó que la naturaleza del equipo utilizado por la española generó suspicacias en la rival mexicana, quien criticó la falta de aviso previo para poder adaptarse a una protección de características similares durante su preparación.

"No te pueden pegar golpes en la nariz, vale. Necesitas un casco especial, vale. Hasta ahí incluso, fíjate, lo puedo hasta entender, ¿eh? Porque digo, lo puedo entender. Vale, pero ¿qué casco especial hacemos? Claro, porque si es un casco especial, vamos a ver qué tipo de casco especial es y vamos a comunicárselo a la otra parte, porque es un casco especial, que entiendo que ella no lo hace con intención de, voy a ganar, pero que es verdad que llama mucho la atención", concluyó Llanos.