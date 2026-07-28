¡BTS x Oreo en México!; fecha y todo sobre las galletas moradas creadas para ARMY

Las galletas de BTS y Oreo ya tienen fecha de lanzamiento en México. Después de que la colaboración fuera anunciada en junio, la edición limitada inspirada en el grupo surcoreano estará disponible en nuestro país dentro de poco.

La colección contó con la participación de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, durante su proceso de creación. La intención fue combinar algunos de sus recuerdos de infancia con elementos que representan su relación con ARMY.

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Excélsior estuvo acudió a la presentación de la esperada colaboración de BTS X Oreo, en donde descubrimos un poco más sobre las galletas que sin duda encantará a ARMY.

¿A qué saben las galletas de BTS y Oreo?

Uno de los principales detalles de esta edición especial es su sabor inspirado en el hotteok, un popular panqueque coreano que suele servirse caliente y está relleno de azúcar morena.

Foto: Paola Jiménez

La elección tiene un significado personal para BTS, pues sus integrantes recuerdan haber comido hotteok durante su infancia. A esta referencia se suma Oreo, una galleta que también ha formado parte de distintos momentos de su vida.

De acuerdo con la información de la colaboración, los cantantes incluso comieron galletas Oreo mientras trabajaban en ARIRANG, su nuevo disco lanzado en marzo de 2026. Así, el producto combina una parte de sus raíces coreanas con un alimento que conocen desde hace años.

Las galletas también se distinguen por ser moradas, color estrechamente relacionado con BTS y su fandom. Además, es la primera vez en la historia de Oreo que cambian de tonalidad.

BTS participó en la creación de las galletas

A diferencia de otras colaboraciones en las que únicamente se utiliza la imagen de un artista, los miembros de BTS se involucraron en el desarrollo de esta edición limitada.

Los integrantes participaron en la elección del sabor y en la elaboración de los grabados que aparecen sobre las galletas. La colección incluye diseños relacionados con el grupo y con ARMY, entre ellos los nombres de los siete cantantes, la Army Bomb, su característico lightstick y un mensaje oculto que se forma al unir tres piezas.

Foto: Paola Jiménez

“La emoción en torno a nuestra propia galleta Oreo ha sido increíble, y nos ha encantado ver toda su creatividad en sus cartas de amor”, expresó BTS sobre la respuesta de sus seguidores. Estamos muy orgullosos de lo que hemos creado con el equipo de Oreo, ¡y emocionados de que los fans en aún más lugares finalmente tengan la oportunidad de probar la galleta en la que trabajamos tan duro juntos!”, añadió la agrupación.

¿Cuándo salen las galletas de BTS x Oreo en México?

Aunque la colaboración BTS x Oreo se dio a conocer desde junio, su lanzamiento oficial en México está programado para el 14 de agosto.

Las galletas llegarán en dos presentaciones: una contará con 13 grabados y otra incluirá nueve diseños. El número 13 hace referencia a los años transcurridos desde el debut de BTS, ocurrido e1 13 de junio de 2013.

Foto: Paola Jiménez

También habrá versiones con crema blanca y con una combinación de crema blanca y beige, ambas con el sabor inspirado en el hotteok. Por ahora no se ha informado cuál será su precio en México.

La edición limitada podrá encontrarse en tiendas de conveniencia y autoservicios, aunque su disponibilidad podría variar dependiendo de cada establecimiento.

Los empaques están inspirados en Corea del Sur

El diseño exterior de los paquetes retoma colores, imágenes y elementos vinculados con los mercados callejeros de Corea del Sur, lugares en los que es común encontrar hotteok.

Además, la colaboración hace referencia al intercambio de cartas entre BTS y sus seguidores. Como parte del lanzamiento de las galletas, fans de distintos países enviaron mensajes digitales dedicados al grupo, algunos de los cuales serán mostrados en instalaciones colocadas en diferentes ciudades del mundo y México no será la excepción.

Foto: Paola Jiménez

Con estos detalles, la colección busca ir más allá de colocar la imagen de BTS en un empaque: las galletas incorporan recuerdos de los integrantes, referencias a su cultura y símbolos que ARMY podrá reconocer.