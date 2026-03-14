¡Diosito ya lo vio! Colaborador 'desaparece' limosnas en iglesia de Puebla

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales ha desatado indignación y sorpresa entre creyentes y usuarios de internet, luego que cámaras de seguridad captaran un posible robo de limosnas dentro de la Catedral de Tehuacán, en Puebla. Y es que, como dicen muchos “ya no hay temor a Dios”.

En las imágenes, grabadas dentro del propio templo, se observa a un hombre identificado como colaborador del recinto religioso, acercarse a una de las urnas donde los fieles depositan sus limosnas. A simple vista parece que realiza una actividad normal, como acomodar o depositar el dinero; sin embargo, segundos después se aprecia cómo toma billetes y algunas monedas de la limosna y, con aparente discreción, los guarda en los bolsillos de su saco.

¡Ni la cámara vio!

El detalle que más llamó la atención es que el sujeto al parecer ni siquiera nota que está siendo grabado por las cámaras de seguridad. En el video se observa cómo simula colocar dinero en la urna, pero en realidad lo sustrae y lo esconde entre su ropa.

El video circuló rápidamente en redes sociales y, como era de esperarse, la reacción de los usuarios ‘explotó’.

Hasta ahora, la Diócesis de Tehuacán no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni se ha informado si el colaborador señalado fue separado de sus funciones o si se abrió alguna investigación interna.

Así reaccionaron las redes: