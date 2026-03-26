"Hice una pésima audición": El día que Colosio Riojas intentó audicionar para American Idol 

Antes de iniciar su carrera política, Luis Donaldo Colosio Riojas intentó abrirse paso en la música al participar en American Idol Latino en 2007. Su audición, realizada en Monterrey, ha vuelto a circular en redes sociales casi dos décadas después.

En aquel momento, el ahora senador de Movimiento Ciudadano buscaba un lugar en el reality musical, sin imaginar que años más tarde su participación sería retomada y comentada nuevamente.

Una audición en Monterrey con miles de aspirantes

La prueba formó parte de la primera ronda de selección organizada en México, donde miles de jóvenes se presentaron con la intención de avanzar en el programa. Colosio Riojas participó con el número 13 mil 380, en un filtro inicial que definiría a los aspirantes que continuarían en el proceso.

Para su presentación eligió el tema No importa la distancia, interpretado por Ricky Martin, canción que forma parte de la banda sonora de la película Hércules.

Luis Donaldo Colosio Riojas Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

Las críticas del jurado

El desempeño del entonces aspirante no convenció al panel de jueces, que incluyó a figuras del medio musical.

Entre los comentarios destacados:

Manuel Mijares señaló falta de conexión emocional y potencia vocal

señaló falta de conexión emocional y potencia vocal El compositor Gustavo Sánchez apuntó que tenía carisma, pero debía desarrollar su capacidad como cantante

apuntó que tenía carisma, pero debía desarrollar su capacidad como cantante Mimí consideró que no tenía condiciones para continuar en el programa

Los jueces coincidieron en que el talento vocal sería el criterio principal, sin considerar la historia personal de los participantes.

México sigue con hambre y sed de justicia: Luis Donaldo Colosio Riojas

Un video que volvió a circular años después

La audición cobró relevancia recientemente tras viralizarse en plataformas digitales, donde usuarios retomaron el momento televisivo del ahora político.

El interés se incrementó por tratarse del hijo de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial asesinado en 1994.

La reacción de Colosio Riojas

En una entrevista con la periodista Denise Maerker, Colosio Riojas reconoció que su participación no fue la mejor.

“No creí que fuera a resonar tanto”, comentó sobre la viralización del video.

Además, aceptó el resultado de su audición:

“No te voy a mentir, hice una pésima audición; lo reconozco. Sé que pude haberlo hecho mucho mejor, pero me ganaron los nervios”, afirmó.

También explicó que no era su primera experiencia en actividades artísticas, ya que durante su etapa en el Tecnológico de Monterrey participó en obras de teatro, lectura y canto.

Un episodio previo a su carrera política

La participación en el reality ocurrió antes de que Colosio Riojas iniciara su trayectoria en la política mexicana. Aunque no logró avanzar en el programa, el episodio quedó registrado como una de sus primeras apariciones públicas, ahora retomada por usuarios en redes sociales.