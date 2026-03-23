A 32 años del magnicidio, Colosio Jr. reaparece en Sonora con miras a 2027

A 32 años del magnicidio de Lomas Taurinas, en Tijuana, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del finado excandidato priista a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta, estuvo en su natal Magdalena de Kino, donde es uno de los sonantes para ser candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora.

“Hoy recuerdo a mi padre desde un lugar muy íntimo: desde lo que me enseñó, desde lo que sembró en mí y desde el amor con el que intentó construir un mejor país para sus hijos y para todas las familias de México.

“Ahora me toca a mí.

“Me toca ser un buen padre, cuidar a mis hijos, honrar su memoria y trabajar todos los días para dejarles un futuro con esperanza.

“Porque para mí, la justicia también significa que ninguna familia tenga que volver a vivir una historia como esta.

“Un abrazo hasta las estrellas, papá”, suscribió en redes sociales Luis Donaldo Colosio Riojas.

Durante marzo, Colosio Riojas ha visitado Sonora en dos ocasiones. Primero estuvo en Hermosillo y ahora en Magdalena, donde suena y él mismo ha reconocido que aspira a ser el abanderado de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado en las elecciones de 2027. En esos comicios se elegirá al sucesor del mandatario Alfonso Durazo Montaño para un periodo de tres años, hasta 2030, con el fin de empatar las elecciones locales con las federales.