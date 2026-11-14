Captan supuesto pterodáctilo en Ciudad Juárez y Jaime Maussan cree que existe un portal

Un video de un segundo y medio captó una misteriosa silueta alada en los cielos de Ciudad Juárez, Chihuahua, desatando un intenso debate nacional sobre la posible presencia de un pterodáctilo en la frontera norte. El investigador Jaime Maussan difundió la grabación y planteó en sus redes sociales la hipótesis sobre la existencia de un portal dimensional en el Valle de Juárez.

El material original surgió en el sector de Anapra, donde unos gatos domésticos movieron accidentalmente una cámara de seguridad y registraron el paso de la extraña figura en dirección a El Paso, Texas. Maussan presentó las imágenes en sus programas televisivos No Humano e Interestelar, cuestionando públicamente si el hallazgo comprueba una anomalía dimensional en la región.

La polémica creció tras circular una segunda grabación captada por un vecino en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González, donde aparece otra enorme criatura en pleno vuelo. Aunque ninguna prueba vincula ambos sucesos, Maussan sugirió que el ejemplar corresponde a un pteranodon, especie similar al pterodáctilo pero de mayor tamaño, y exigió investigar otros reportes recientes, incluido el del llamado hombre polilla.

Debate en redes sociales y postura de Protección Civil

La viralización del clip dividió de inmediato las opiniones entre los usuarios digitales de todo México. Un sector respaldó la teoría de un animal prehistórico sobreviviente y compartió relatos sobre fenómenos similares en Chihuahua y otras entidades, mientras otro grupo señaló el uso de inteligencia artificial para fabricar las escenas desde una computadora.

La hipótesis de edición digital tampoco convenció a toda la audiencia, pues diversos internautas detectaron inconsistencias visuales sin presentar peritajes técnicos concluyentes. La discusión permanece abierta en plataformas digitales sin que exista hasta el momento un análisis público que confirme o descarte la manipulación del archivo original captado en la frontera.

Las autoridades de Chihuahua descartan la veracidad del video. Foto: Magnific

Ante el revuelo mediático, el director de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, descartó la veracidad del fenómeno y calificó los videos como simple contenido de entretenimiento digital. El funcionario pidió responsabilidad ciudadana y aseguró que un hallazgo real movilizaría de inmediato al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a organismos científicos internacionales.

El reto de Jaime Maussan y el contexto científico

Durante la transmisión de su programa Interestelar, Jaime Maussan respondió directamente a las declaraciones oficiales y retó al titular de Protección Civil a demostrar verdadero trabajo de campo. El comunicador cuestionó si las autoridades acudieron al sitio del avistamiento y acusó a la dependencia de ignorar las denuncias vecinales sobre mascotas desaparecidas bajo circunstancias extrañas.

Jaime Maussan insiste en que situaciones raras pasan en Ciudad Juárez. Foto: Magnific

En el plano paleontológico, los pterosaurios, conocidos popularmente como pterodáctilos, fueron reptiles voladores que dominaron los cielos durante la era Mesozoica y desaparecieron hace 66 millones de años junto con los dinosaurios. Hasta ahora, las imágenes difundidas en Ciudad Juárez carecen de sustento científico para confirmar la existencia de una especie extinta en la actualidad.