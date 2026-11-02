¿Cuándo quitan la Catrina monumental del Zócalo?; este es el último día para visitarla

La Catrina monumental del Zócalo de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los principales atractivos de las celebraciones por el Día de Muertos 2026. Desde su instalación, miles de personas han llegado al Centro Histórico para conocer esta enorme figura, tomarse fotografías y disfrutar de las decoraciones que forman parte de la tradicional ofrenda.

Aunque las actividades por el Día de Muertos están por terminar, todavía hay quienes no han tenido la oportunidad de visitar la Plaza de la Constitución. Por eso, una de las preguntas que han surgido entre los capitalinos y turistas es hasta cuándo podrán admirar esta figura que destaca por su tamaño.

Foto Darío Luna

Durante los últimos días, las imágenes de la Catrina han llamado la atención en redes sociales, especialmente por su vestido lleno de colores y la iluminación que permite verla desde distintos puntos del Zócalo.

¿Cuándo quitarán la Catrina monumental del Zócalo de CDMX?

Quienes pensaban que el 2 de noviembre sería la última oportunidad para visitar la Catrina gigante tendrán más tiempo para hacerlo, ya que su exhibición se extenderá dos semanas más debido a la buena respuesta del público.

En un principio, estaba previsto que la figura comenzara a desmontarse el martes 3 de noviembre, después de las celebraciones del Día de Muertos. Sin embargo, los organizadores recibieron una solicitud para mantenerla durante más días en la Plaza de la Constitución.

Foto: Estrella Josento | Cuartoscuro

Carlos Báez, director del Taller de Arte Xibalbá, encargado de su elaboración, confirmó la noticia durante una entrevista con Canal Once, en la que explicó que el interés que ha despertado la escultura fue uno de los motivos para modificar la fecha de retiro.

“Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más. La mayoría de estas figuras son efímeras. Tienen una vida, un propósito, lo cumplen y después se reciclan o se descomponen. Sobre todo cuando son de cartonería.”

De acuerdo con esta información, la Catrina monumental podría retirarse entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026, aunque todavía no se ha dado a conocer el día exacto en que comenzarán los trabajos para desmontarla.

¿Cuánto mide la Catrina monumental del Zócalo de CDMX?

Más allá de su próxima fecha de retiro, uno de los aspectos que ha hecho famosa a esta escultura es su tamaño, pues alcanza 33.41 metros de altura, una medida que le permitió conseguir un récord Guinness como la Catrina más alta del mundo.

Anteriormente, este reconocimiento pertenecía a una figura de 28.15 metros presentada en Puerto Vallarta, Jalisco, durante 2023.

La nueva escultura fue inaugurada el 29 de octubre como parte de la Ofrenda Monumental del Zócalo y está inspirada en La Catrina, uno de los personajes más conocidos de las celebraciones mexicanas relacionadas con la muerte.

Foto Darío Luna

Su diseño también busca rendir homenaje a José Guadalupe Posada, artista que creó la Calavera Garbancera, figura que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos.

¿Cómo se hizo la Catrina gigante del Zócalo?

Detrás de esta enorme figura hubo un trabajo que tomó aproximadamente nueve meses y en el que participaron cerca de 180 personas, entre artistas, arquitectos, ingenieros, herreros, cartoneros y pintores.

Para conseguir que la escultura pudiera mantenerse de pie, sus creadores combinaron la técnica tradicional de cartonería con estructuras diseñadas para soportar su peso y las condiciones del clima.

Darío Luna

Otro de sus elementos más llamativos es el vestido de aproximadamente 27 metros de longitud, inspirado en los bordados de Tenango y decorado con flores y colibríes.

Además, cuenta con iluminación LED, que permite resaltar los detalles de su vestimenta durante la noche.