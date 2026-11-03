La escalofriante predicción sobre Estados Unidos: esta sería la fecha de la Tercera Guerra Mundial

¿La Tercera Guerra Mundial podría estar más cerca de lo que imaginamos? Una inquietante predicción volvió a poner el tema sobre la mesa, luego de que John Hogue, un escritor y estudioso de las profecías de Nostradamus, advirtiera que el mundo podría entrar en una etapa de conflictos de gran escala antes de que termine esta década.

El hombre, conocido como el "Nostradamus estadounidense", sostiene que 2028 sería un año decisivo para la humanidad. En sus pronósticos menciona ataques nucleares, el debilitamiento de Estados Unidos y una guerra que podría extenderse durante 27 años.

Sus declaraciones fueron retomadas en una entrevista con The Sun, donde habló de los riesgos que, desde su perspectiva, representan las tensiones entre las principales potencias mundiales. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de interpretaciones personales de profecías y no de predicciones respaldadas por evidencia científica ni de escenarios confirmados.

¿Qué ocurriría antes de la supuesta guerra nuclear?

Uno de los escenarios que plantea Hogue está relacionado con las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Según su interpretación, un posible ataque estadounidense contra instalaciones nucleares subterráneas iraníes podría provocar una respuesta militar que involucraría a otros países.

El escritor considera que, si Donald Trump decidiera utilizar armas nucleares para atacar estos objetivos, las represalias podrían alcanzar a embarcaciones militares estadounidenses en el mar Arábigo. En su pronóstico, Irán respondería con misiles y Corea del Norte también podría participar mediante drones de ataque.

Si Donald Trump decidiera utilizar armas nucleares para atacar estos objetivos, las represalias podrían alcanzar a embarcaciones militares estadounidenses en el mar Arábigo AFP

Hogue sostiene que una escalada de este tipo pondría al mundo frente a una amenaza nuclear. También advierte que el conflicto podría extenderse a Europa, particularmente por las tensiones entre Rusia y la OTAN a causa de la guerra en Ucrania.

Desde su perspectiva, una intervención directa de países europeos podría provocar ataques rusos con misiles hipersónicos contra instalaciones militares y fábricas de armamento. Esto abriría la puerta a un enfrentamiento de mayores dimensiones.

Estas posibilidades forman parte de los escenarios planteados por el escritor y no representan decisiones militares confirmadas por los gobiernos involucrados.

El 11 de septiembre de 2028 sería la fecha del colapso de Estados Unidos

Otra de las afirmaciones que más llaman la atención es la fecha que Hogue señala para el supuesto declive definitivo de Estados Unidos como potencia mundial; el 11 de septiembre de 2028.

El autor considera que el país podría atravesar una crisis provocada por el endeudamiento, el aumento de los precios de los combustibles, la inflación y los problemas económicos internos.

Para el supuesto declive definitivo de Estados Unidos como potencia mundial; el 11 de septiembre de 2028 REUTERS

A este periodo, que abarcaría de septiembre de 2026 a septiembre de 2028, lo llama el "Silencio del Shofar". Según su interpretación, marcaría el comienzo del fin de cinco siglos de dominio occidental.

Pero sus pronósticos no terminan ahí. Hogue también relaciona una antigua referencia de Nostradamus a un personaje llamado "Mabus" con Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita.

El escritor cree que una posible muerte o asesinato del dirigente podría desencadenar una guerra de 27 años, con consecuencias para la industria petrolera y energética de Medio Oriente.

Por ahora, el 11 de septiembre de 2028 es una fecha señalada por el escritor para el supuesto colapso estadounidense AFP

Aunque sus declaraciones han generado interés por las fechas y los escenarios que plantea, no existe evidencia científica que respalde estas predicciones. Incluso el propio Hogue sostiene que el futuro todavía puede cambiar y que sus advertencias buscan llamar la atención de los líderes mundiales para evitar una catástrofe.

Por ahora, el 11 de septiembre de 2028 es una fecha señalada por el escritor para el supuesto colapso estadounidense, no una fecha confirmada para el inicio de la Tercera Guerra Mundial.