Saber dónde está el "Triángulo de las Bermudas" mexicano lleva directamente al norte del país, en una región desértica conocida popularmente como la Zona del Silencio.

Este enigmático territorio se ubica dentro del Bolsón de Mapimí, una extensa cuenca cerrada que abarca el punto de convergencia entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, a pocos kilómetros de la localidad de Ceballos.

Curiosamente, esta región comparte la misma franja latitudinal —entre los paralelos 26 y 28 norte— que el célebre Triángulo de las Bermudas en el océano Atlántico. Además de su fama ligada a leyendas sobre fallas en las comunicaciones, el área forma parte de la Reserva de la Biosfera de Mapimí, declarada así por la UNESCO en 1979 debido a su valiosa biodiversidad.

¿Dónde está el "Triángulo de las Bermudas" mexicano? Ubicación y misterios Canva

¿Por qué se llama la Zona del Silencio?

El Onomástico surgió en la década de 1960, cuando el ingeniero de Pemex Augusto Harry de la Peña realizaba estudios de exploración en la región. Durante sus recorridos, notó que las ondas de radio dejaban de transmitirse de manera intermitente, por lo que bautizó el lugar como la "Zona del Silencio".

A este episodio se sumaron relatos previos, como el del piloto mexicano Francisco Sarabia en la década de 1930, quien afirmó haber sufrido fallas inexplicables en sus instrumentos de vuelo y en su radio mientras sobrevolaba el desierto.

Con el tiempo, visitantes y exploradores aseguraron que las brújulas giraban sin control y que las señales electromagnéticas desaparecían repentinamente.

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El accidente del cohete Athena que alimentó la leyenda

La fama internacional del sitio estalló el 11 de julio de 1970, durante la Guerra Fría. Ese día, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un cohete de prueba Athena desde Utah con destino a Nuevo México, pero el proyectil perdió el rumbo, invadió el espacio aéreo mexicano y se estrelló en pleno desierto de Durango, a cientos de kilómetros de su objetivo.

El cohete transportaba dos pequeños contenedores con Cobalto-57, un elemento radiactivo. Durante tres semanas, un equipo de especialistas estadounidenses trabajó bajo estricto hermetismo para localizar los restos, construir un camino improvisado y retirar tanto el fuselaje como la tierra contaminada.

El despliegue militar, el uso de trajes protectores plateados y la contratación de vigilantes locales dieron origen a rumores sobre radiación, seres extraterrestres y campos magnéticos capaces de atraer objetos del espacio.

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¿Qué dice la ciencia sobre sus anomalías?

Aunque las historias populares hablan de portales energéticos y avistamientos de objetos voladores no identificados, la investigación científica ofrece explicaciones geológicas y técnicas claras para lo que ocurre en el desierto:

Pasado marino y minerales: Hace millones de años, el Bolsón de Mapimí fue un lecho marino. Esto dejó grandes depósitos de rocas sedimentarias y minerales ferromagnéticos —como la magnetita— que pueden alterar localmente el comportamiento de instrumentos sensibles como las brújulas tradicionales.

Hace millones de años, el Bolsón de Mapimí fue un lecho marino. Esto dejó grandes depósitos de rocas sedimentarias y minerales ferromagnéticos —como la magnetita— que pueden alterar localmente el comportamiento de instrumentos sensibles como las brújulas tradicionales. Falta de infraestructura : Investigaciones geológicas señalan que, más allá de las leyendas sobre bloqueos misteriosos, la ausencia de señal celular o de radio responde principalmente a que se trata de una reserva natural aislada, sin antenas ni torres de repetición cercanas.

: Investigaciones geológicas señalan que, más allá de las leyendas sobre bloqueos misteriosos, la ausencia de señal celular o de radio responde principalmente a que se trata de una reserva natural aislada, sin antenas ni torres de repetición cercanas. Caída de meteoritos: La región ha registrado impactos importantes de meteoritos en el siglo XX —en 1938, 1954 y el célebre meteorito de Allende en 1969—, aunque los expertos señalan que su hallazgo se facilita por la aridez y amplitud del terreno desértico, no por una atracción magnética especial.

Hoy en día, la Reserva de la Biosfera de Mapimí protege más de 340,000 hectáreas del desierto chihuahuense, hogar de especies endémicas como la tortuga del Bolsón y el águila real, consolidándose como un espacio clave para la conservación ecológica y la investigación científica en México.