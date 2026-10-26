Defensa aplica Plan DN-III-E con 700 elementos en Ciudad Juárez

Un contingente de 700 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional aplicaron el Plan DN-III-E, en sus fases de Auxilio y Recuperación, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en apoyo a la población afectada por el desbordamiento de vías fluviales, a causa de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

La dependencia detalló que el personal, integrante de la comandancia de la Quinta Zona Militar sostuvo reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de protección civil.

Además, se llevaron a cabo tareas de apoyo y asistencia a las personas que quedaron varadas a causa de las intensas lluvias, y se retiraron vehículos afectados e inmovilizados por las inundaciones.

El personal militar realizó el desazolve y limpieza de lodo y escombros en viviendas, hospitales y vialidades, con el objetivo de recuperar la movilidad y las condiciones de seguridad.

El personal de la Defensa, se indicó, se mantiene en situación de alerta con un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana listo para desplegar, como ambulancia aérea, y realizar evacuaciones aeromédicas en caso de ser necesario.

Células de sanidad, integradas con personal profesional de la salud también brinda la atención médica.

La dependencia exhortó a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.

Defensa evacua a más de 5 mil con Plan DN-III-E

Por Jaime Quiroz

Hace una semana, las Fuerzas Armadas desplegaron a 11 mil 276 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para brindar auxilio a las poblaciones afectadas por el embate simultáneo de los huracanes “Polo”, “Rachel”, “Simón”, “Trudy” y el Frente Frío número 2.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las labores del Plan DN-III-E comenzaron desde el 8 de octubre en Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Veracruz.

Para las maniobras en terreno se dispuso de una flotilla de ocho helicópteros, 979 vehículos terrestres destinados a la movilidad de tropas y brigadas, así como ocho unidades de maquinaria pesada enfocadas en tareas de infraestructura emergente.

Balance de apoyo y rehabilitación

Se ha efectuado el rescate y traslado preventivo de cinco mil 625 habitantes hacia albergues temporales y zonas fuera de peligro. En materia de asistencia alimentaria e hidratación, los efectivos han entregado cuatro mil 137 despensas y 50 mil 750 litros de agua embotellada en los municipios con mayor afectación.

En el rubro de saneamiento, las brigadas militares llevaron a cabo la limpieza y el desazolve de 150 viviendas e inmuebles mediante el retiro de toneladas de lodo, rocas, ramas y desechos.

Los equipos de maquinaria pesada despejaron decenas de kilómetros de tramos carreteros, logrando restablecer la circulación en vialidades que habían quedado bloqueadas por derrumbes o crecidas de agua.

Reserva y capacidad para puentes aéreos

Además de las tareas en los estados costeros y del norte del país, la Defensa mantiene en fase de alerta en el Valle de México a la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, conformada por mil 415 elementos preparados para movilizarse de inmediato hacia cualquier punto del territorio nacional.

Esta agrupación es la reserva estratégica operativa para apuntalar a los contingentes que ya actúan en las entidades siniestradas.

La fuerza cuenta con una flota de cinco aeronaves de transporte pesado —dos Boeing 737/800, un Hércules C-130, un Casa C-295 y un Spartan C-27J— y seis helicópteros (tres MI-17, dos EC-725 y un MD530F), equipo con el cual se activarán puentes aéreos inmediatos en caso de requerirse el envío urgente de personal médico, insumos sanitarios o víveres.