"Los extraterrestres han aterrizado": El mensaje de Stephen King tras suspensión de vuelos en EU

Stephen King desató la locura en las redes sociales tras publicar un mensaje extraño e inquietante sobre la suspensión masiva de vuelos en Estados Unidos. El maestro del terror sugirió que una invasión extraterrestre causó la parálisis total del tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación ordenó la paralización de todos los despegues debido a una severa falla en las telecomunicaciones. Esta medida drástica afectó el funcionamiento de los centros de control y mantuvo en vilo a millones de pasajeros.

El famoso autor compartió su teoría a través de su cuenta oficial de X, generando un intenso debate digital. Varios seguidores creyeron que se trataba de un perfil falso antes de confirmar la autenticidad de la publicación viral.

"Los extraterrestres han aterrizado. Esa es la razón real", redactó el novelista en su perfil personal. Sus fanáticos relacionaron inmediatamente la premisa con sus novelas de ciencia ficción, avivando las especulaciones en internet.

El caos operativo en los aeropuertos

La orden federal afectó profundamente a los viajeros internacionales durante el viernes 13 de noviembre de 2026. Los informes de CNN confirmaron que la interrupción duró más de cuatro horas, provocando estragos en las principales terminales aéreas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, reportó fallas críticas en los centros de control ubicados en territorio estadounidense. Las investigaciones descartaron por completo la posibilidad de un ciberataque o de un acto criminal deliberado.

Los vuelos dentro de Estados Unidos están suspendidos. Foto: Magnific

Las repercusiones económicas alcanzaron cifras alarmantes con miles de vuelos cancelados en todo el país. La plataforma FlightAware contabilizó cerca de nueve mil retrasos, dejando a millones de personas varadas en los aeropuertos.

Los vuelos comerciales que ya surcaban los cielos lograron aterrizar bajo estrictas medidas de seguridad. Por el contrario, las conexiones con México sufrieron severas demoras en cascada debido al cierre temporal del espacio aéreo norteamericano.

Repercusiones técnicas e históricas

Este incidente representa apenas la segunda suspensión total de despegues desde los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001. La magnitud del colapso obligó a las autoridades a redoblar esfuerzos para restablecer los sistemas informáticos.

Las agencias gubernamentales investigan si una actualización defectuosa de software provocó la caída generalizada de las redes. Los expertos aeronáuticos analizan los protocolos vigentes para evitar futuras emergencias nacionales en el sector.

La orden nacional entró en vigor poco antes de las 15:00 horas, según la FAA. Foto: Brett Sayles

Las aerolíneas advierten que los ajustes en los itinerarios continuarán durante todo el fin de semana. Los usuarios enfrentan largas filas para reprogramar sus boletos y asegurar su llegada a los destinos previstos.

Mientras las operaciones recuperan la normalidad lentamente, las declaraciones del escritor continúan generando risas. La cultura pop encontró en este fallo técnico el pretexto perfecto para alimentar teorías sobre vida alienígena.