Karl Bushby completa travesía de 28 años a pie desde Chile hasta Inglaterra; así fue su regreso a casa

Después de 28 años lejos de casa, Karl Bushby finalmente pudo reencontrarse con su familia. El aventurero británico completó una extraordinaria travesía a pie que comenzó en Chile en 1998 y terminó en Hull, Inglaterra, donde cientos de personas lo recibieron para celebrar su regreso.

En su periplo, a veces interrumpido por la pandemia, la crisis financiera o problemas de visados, este exmilitar pasó por 29 países y atravesó selvas, montañas, desiertos y mares de hielo.

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"No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar", dijo Bushby, que ahora tiene 57 años, ante unas 500 personas congregadas en el centro de Hull al término de su viaje de 50.000 kilómetros.

Bushby, que partió a pie del sur de Chile en 1998, se había impuesto dos reglas para su periplo: la primera no utilizar ningún medio de transporte para desplazarse, y la segunda no regresar a casa hasta haber completado el desafío.

Tras el reencuentro, rindió homenaje a la amabilidad de los desconocidos que había conocido, desde propietarios de hoteles hasta las personas "más pobres entre los pobres", que le habían ofrecido cuencos de arroz y algo de beber durante el camino.

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"Y eso ocurría en todo el mundo", dijo, y añadió que el mundo había sido su "red de apoyo".

Este exparacaidista del ejército británico recorrió todo el continente americano, cruzó el estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y después se dirigió a Asia Central y Europa.

El exmilitar se declaró "absolutamente abrumado" por la acogida que le han dispensado.

"Muchísimas personas han seguido la épica aventura de Karl. Todos nos hemos sentido inspirados por su espíritu, su tenacidad y su férrea determinación", declaró la alcaldesa de Hull, Maria Coward, quien destacó que la ciudad siente "un enorme orgullo por su increíble hazaña".

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Reencuentro con sus familiares

Tras el homenaje recibido en el centro de su ciudad natal, Bushby fue aclamado después por sus vecinos cuando se reencontró con su madre, Angela, en el domicilio de esta en Hull.

En ese momento, el explorador también se reencontró con su hijo Adam, de 36 años, y su nieta, de 12, a la que nunca había visto.

"Es muy emocionante. Estoy orgullosa de él y de lo que ha conseguido", declaró a la AFP Laura Chaplin, de 47 años, una de las vecinas de la madre del explorador.

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Por su parte, un portavoz de Andy Burnham, primer ministro británico, afirmó que se trata de "un logro extraordinario".

Karl Bushby emprendió su aventura a los 29 años, tras el fracaso de su matrimonio y la marcha de su esposa a Irlanda del Norte con su hijo. "Es muy emocionante. Estoy orgullosa de él y de lo que ha conseguido", declaró a la AFP Laura Chaplin, de 47 años, una de las vecinas de la madre del explorador.

Rusia le denegó el visado durante años, mientras que la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid le costaron en total 14 de sus 28 años de viaje, según explicó a la AFP a finales de septiembre.

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Durante esos periodos, suspendía su travesía y vivía, entre otros lugares, en México. Una vez resueltos los problemas, retomaba el camino exactamente donde lo había dejado.

Documental de su hazaña

Bushby llegó al Reino Unido a principios de octubre tras cruzar a nado el canal de la Mancha desde el norte de Francia.

Un pequeño grupo de amigos y familiares, entre ellos su padre, lo recibió en una playa cerca de Dover, en el sur de Inglaterra.

"Es maravilloso volver a sentir el suelo británico bajo mis pies después de tantos años", declaró Bushby en un comunicado.

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El cineasta alemán Werner Herzog y un equipo de rodaje acompañaron a Bushby en su última etapa, en su regreso a casa.

El director está preparando un documental sobre su viaje titulado "Walk of Life" (El camino de la vida).

Con información de AFP.