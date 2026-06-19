Localizan restos de alpinista mexicano y su esposa tras avalancha en los Andes peruanos

El alpinista y guía mexicano Daniel Navarro y su esposa, la canadiense Sandra Covone, murieron tras ser sepultados por una avalancha mientras el nevado Tocllaraju, ubicado en la Cordillera Blanca de los Andes peruanos, que alcanza los 6.034 metros de altitud.

El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando un desprendimiento de nieve sorprendió al grupo de tres montañistas. El tercer integrante, el peruano Florentino Caldua, logró sobrevivir pese a sufrir múltiples contusiones y fue quien dio la alerta mediante un equipo satelital.

Las labores de rescate fueron complejas debido a las condiciones geográficas y climáticas adversas. Los equipos de la policía peruana y la Asociación de Guías de Alta Montaña trabajaron a más de 5, 500 metros de altura, enfrentando el riesgo de nuevos desprendimientos y el retroceso de los glaciares que ha vuelto más peligroso el acceso a estas zonas.

Socorristas en la Cordillera Blanca durante el operativo de rescate en Tocllaraju, donde murieron un alpinista mexicano y su esposa canadiense. AFP

El jueves se confirmó la recuperación del cuerpo de Daniel Navarro, mientras que el viernes la policía informó que también fue localizado y trasladado el cuerpo de Sandra Covone. Ambos fueron llevados a la ciudad de Huaraz, donde ingresaron a la morgue para los trámites de repatriación.

La Cordillera Blanca alberga picos emblemáticos como el Huascarán, la montaña más alta del país con 6,757 metros, y el Huandoy, de 6,395 metros. Estos escenarios naturales atraen a miles de turistas y alpinistas cada año, las autoridades y organizaciones de rescate han reiterado la necesidad de reforzar protocolos de seguridad en las expediciones de alta montaña.