Aarón Mercury debutará en telenovela junto al hijo de Arath de la Torre

El mundo de las telenovelas en México se renueva con la llegada de nuevos rostros y grandes apuestas, y uno de los nombres que ya está dando de qué hablar es el de Aarón Mercury, quien debutará como actor en la nueva producción de Rocío Ocampo. Pero no llegará solo: compartirá escena con Lucca de la Torre, hijo del reconocido conductor Arath de la Torre.

¿Cómo se llama la novela donde saldrá Aarón Mercury?

La telenovela, que lleva por título Corazón de Marruecos, promete ser una de las producciones más ambiciosas de la televisión abierta en los próximos meses. Con una historia que mezcla romance, drama y un fuerte contraste cultural, el proyecto busca conquistar tanto a la audiencia tradicional como a nuevas generaciones.

El influencer debutará en la telenovela Corazón de Marruecos. Mezcalent

En este contexto, el debut de Aarón Mercury marca un paso decisivo en su carrera. Con millones de seguidores en redes sociales y una creciente popularidad en el mundo del entretenimiento, el influencer se enfrenta ahora al reto de la actuación profesional.

Si tus sueños no te dan miedo, es que no son lo suficientemente grandes”, expresó el joven, dejando ver la emoción y el compromiso con este nuevo capítulo en su vida.

Aarón Mercury habla de su nuevo papel

Para prepararse, Aarón no ha dejado nada al azar. De acuerdo con la producción, lleva semanas en entrenamiento intensivo que incluye actuación, oratoria y expresión corporal. Su personaje, llamado Humberto, tendrá una personalidad peculiar y un lenguaje muy distintivo, lo que representa un desafío adicional para el influencer, quien ha confesado que incluso se ha sorprendido con las frases y modismos del guion.

La producción estará a cargo de Rocío Ocampo. IG aaronmercury

¿Quién es el reparto de Corazón de Marruecos?

Si algo ha elevado la expectativa del público es el elenco que acompaña esta historia. La telenovela cuenta con figuras consolidadas como África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez, quienes protagonizan un intenso triángulo amoroso. A ellos se suman grandes nombres como Daniela Romo, Chantal Andere, Luis Roberto Guzmán, Mark Tacher y Alberto Estrella, entre otros.

El elenco incluye a África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez. IG rosyocampooficial

En medio de este elenco multiestelar, también destaca la participación de Lucca de la Torre, quien también debuta en la actuación con este proyecto. Su padre, Arath de la Torre, no ha ocultado el orgullo que siente, asegurando que su hijo logró el papel tras superar diversos filtros y casting.

Estoy muy orgulloso”, expresó, destacando el esfuerzo y disciplina del joven.

Compartirá escena con Lucca de la Torre, hijo de Arath de la Torre. IG luccadela

¿Cuál será la trama de Corazón de Marruecos?

La historia de Corazón de Marruecos gira en torno a Yasmín, una mujer que huye de su país para escapar de un matrimonio forzado y encontrar libertad en México. Este punto de partida abre la puerta a un relato que no solo aborda el amor, sino también temas sociales y culturales, mostrando el contraste entre dos realidades: la de Marruecos y la de México.

Además, la producción contempla locaciones internacionales, lo que añade un toque visual atractivo y una narrativa global. Desde mercados tradicionales hasta escenarios urbanos, la telenovela busca ofrecer una experiencia diferente al público.

Para Aarón Mercury, este proyecto no solo representa un sueño cumplido, sino también una gran responsabilidad. Su transición del mundo digital a la televisión tradicional es una muestra de cómo las nuevas figuras del entretenimiento están conquistando espacios cada vez más amplios.

El estreno de la telenovela está previsto para los próximos meses, y todo apunta a que será uno de los lanzamientos más comentados. Con una mezcla de talento emergente y figuras consolidadas, Corazón de Marruecos promete dar de qué hablar.