Tipos de café que se cultivan en México: el mapa aromático de nuestras tierras

¡Conoce los tipos de café que se cultivan en México! Este es el mapa aromático de nuestras tierras que conforman el ecosistema gastronómico del país.

México ocupa un lugar de absoluto privilegio no solo por el volumen de su producción, sino por la asombrosa diversidad de perfiles de sabor que germinan a lo largo y ancho de su territorio.

Desde las majestuosas montañas de la Sierra Madre de Chiapas hasta los bosques de niebla de Veracruz y las escarpadas serranías de Oaxaca, la caficultura nacional es un lienzo donde la naturaleza y el conocimiento ancestral convergen.

De acuerdo con el Gobierno de México, Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca concentran 90% de la producción del país.

Acompáñanos en este recorrido técnico y sensorial para conocer los tipos de café que se cultivan en México; una forma de “beber” la geografía misma de un país biodiverso.

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¿Cuáles son los tipos de café que se cultivan en México?

Especie arábiga

Según la Secretaría de Agricultura, cerca del 95% de la superficie de café cultivada en el país corresponde a la especie Arábiga, crece óptimamente en altitudes que van desde los 600 hasta superar los 2,000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas de sombra donde la maduración del fruto es lenta y constante.

Esta asimilación de nutrientes permite que los azúcares y ácidos orgánicos se concentren en la semilla, dando como resultado una taza equilibrada, aromática y con una complejidad sensorial refinada.

Robusta

La especie canephora, comúnmente conocida como Robusta, se cultiva en zonas de menor altitud (entre los 0 y 800 metros sobre el nivel del mar) con climas más cálidos y húmedos. Es una planta genéticamente más resistente a plagas, enfermedades y variaciones térmicas drásticas.

El café Robusta posee un contenido de cafeína considerablemente más alto, situándose entre el 2.2% y el 4.5%. Su perfil de taza destaca por un amargor pronunciado, baja acidez, notas amaderadas o de frutos secos maduros y un cuerpo denso y cremoso.

En México, su cultivo se focaliza en estados como Chiapas y Veracruz para abastecer la demanda industrial de procesados instantáneos y aportar cuerpo a ciertos blends de espresso.

Typica (criollo o indio)

Es la variedad ancestral por excelencia en México; llegó al continente americano en el siglo XVIII y se adaptó a las zonas de alta montaña. Ofrece una calidad en taza excepcional que se distingue por una acidez cítrica brillante, cuerpo ligero a medio, gran dulzor natural y notas florales muy delicadas.

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Bourbon

Originario de la isla de Borbón, este cultivo de café llegó a México a finales del siglo XIX y se estableció en el estado de Chiapas.

Destaca por su balance perfecto porque posee un dulzor acentuado con matices acaramelados, acidez compleja de tipo málico (similar a la manzana verde) y un cuerpo sedoso.

Caturra

Una mutación natural del Bourbon descubierta en Brasil a principios del siglo XX y adoptada con éxito en México durante la segunda mitad del siglo. En la taza, se aprecia una acidez brillante, cuerpo medio y notas cítricas predominantes.

Aunque su calidad final depende mucho de la altitud, es sumamente apreciada en mezclas especializadas.

Pluma Hidalgo

Se trata de una selección natural y adaptación local de la variedad Typica al microclima de la Sierra Sur de Oaxaca, específicamente en el municipio de Pluma Hidalgo.

Se ha convertido en un símbolo de denominación e identidad cafetalera oaxaqueña. Es reconocido internacionalmente por sus notas aromáticas a chocolate oscuro, nuez moscada, especias dulces, cuerpo envolvente y un retrogusto prolongado limpio.

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Maragogipe

Conocido popularmente como el "café elefante" debido al tamaño excepcional tanto de la planta como de sus hojas y granos. Es una mutación espontánea de Typica descubierta originalmente en Brasil.

Cuando se prueba este tipo de café, obtienes una taza suave, altamente perfumada, con acidez fina, notas de frutas de hueso (durazno, albaricoque) y una textura ligera y elegante.

Garnica

Una variedad 100% desarrollada en México durante los años 60 por el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) en Veracruz, mediante el cruce entre Mundo Novo y Caturra.

Tiene una excelente acidez, cuerpo estructurado y notas dulces que recuerdan a la caña de azúcar y frutas maduras.

¿Cuáles son las regiones donde se cultiva el café en México?

Chiapas: La combinación de suelos volcánicos ricos en minerales y selvas de alta montaña genera granos con acidez deslumbrante, aroma intenso a jazmín y notas profundas de chocolate y frutas tropicales.

La combinación de suelos volcánicos ricos en minerales y selvas de alta montaña genera granos con acidez deslumbrante, aroma intenso a jazmín y notas profundas de chocolate y frutas tropicales. Veracruz: Los cultivos que crecen bajo la sombra del bosque mesófilo de montaña desarrollan una acidez brillante muy característica, cuerpo aterciopelado y notas dulces de caramelo, avellana y frutos rojos.

Los cultivos que crecen bajo la sombra del bosque mesófilo de montaña desarrollan una acidez brillante muy característica, cuerpo aterciopelado y notas dulces de caramelo, avellana y frutos rojos. Oaxaca: El café oaxaqueño es célebre por su equilibrio perfecto, cuerpo sedoso, acidez moderada y notas de cacao, vainilla y especias finas.

Caminar por las laderas cafetaleras mexicanas es adentrarse en un mosaico biológico donde la altitud, la neblina tropical y el suelo volcánico cocinan lentamente algunos de los granos más codiciados del planeta.