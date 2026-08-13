Profeco revela cuál es el mejor café soluble de México y cuesta menos de 100 pesos

No todos los cafés solubles que llegan a la alacena son lo que prometen. Detrás de frascos con etiquetas llamativas, algunos productos mezclan azúcares, almidones u otros ingredientes que diluyen lo que debería ser, simplemente, café.

Para despejar esa duda, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó distintas marcas disponibles en México, revisando aspectos como el etiquetado, la humedad, el pH, el contenido de cafeína y la presencia de azúcares o almidón.

El resultado es una guía útil para quien busca una taza confiable sin pagar de más. Entre las opciones evaluadas, una destacó por cumplir cabalmente con la norma oficial y ofrecer una relación precio-calidad difícil de superar.

La marca que Profeco coronó como la mejor opción

Café Great Value, la marca propia de Walmart, fue la que mejor calificación obtuvo en el estudio. Cumplió con todos los parámetros de la norma NMX-F-139-SCFI-2010 y registró una humedad de 4.2 por ciento, un pH de 4.9, un contenido de cafeína de 4 por ciento y apenas 1.7 por ciento de azúcares totales.

Además, el análisis no detectó presencia de almidón, lo que confirma que se trata de café soluble puro, sin mezclas que reduzcan su calidad.

Lo llamativo es que, pese a ser percibida por muchos consumidores como una opción económica, superó en pureza y composición a marcas de mayor prestigio. Su presentación de 200 gramos tiene un precio aproximado de 85 pesos, muy por debajo de otros productos reconocidos en el mercado, lo que la convierte en una alternativa que rinde tanto en la taza como en el bolsillo.

Otras marcas bien evaluadas por Profeco

El estudio no se quedó únicamente en un ganador. Profeco identificó otras marcas que también cumplen con la normativa y ofrecen buena calidad, aunque con matices distintos en sabor y precio.

Café Garat Gourmet se distinguió por tratarse de café soluble puro, sin azúcares añadidos ni ingredientes adicionales, con un buen contenido de sólidos que se traduce en una taza más concentrada. Nescafé Clásico, uno de los productos más conocidos del mercado mexicano, también aprobó el análisis al confirmarse como café soluble puro, con niveles adecuados de cafeína y un etiquetado que cumple con lo que declara.

A la lista se suman Jacobs Gourmet Suave Blend, pensado para quienes prefieren un perfil más equilibrado y delicado; Los Portales de Córdoba Tradicional, reconocido por su sabor auténtico y su pureza; y CAFIVER Negro Café, que igualmente cumplió con los requisitos de calidad establecidos por la dependencia.