¡Exquisita crema de frijol con chipotle! Delicioso sabor mexicano paso a paso con esta receta fácil, con un toque ahumado y ligeramente picante que lo hace irresistible.

Esta sopa fusiona lo mejor del sabor tradicional mexicano, toma como base frijoles cocidos, que se transforman en una textura suave y cremosa gracias a un proceso de licuado y cocción, lo que la convierte en una excelente opción tanto como entrada, acompañamiento o incluso comida principal ligera.

El ingrediente que distingue a esta receta —el chipotle en adobo— es un tipo de chile jalapeño seco y ahumado que aporta calor y un perfil de sabor profundo que realza cada cucharada, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

El chipotle tiene un lugar destacado en la cocina mexicana y tex-mex, no solo por su picante moderado, sino por la complejidad aromática que agrega a sopas, cremas y salsas. Este platillo no solo es sabroso, sino también muy versátil: puede adaptarse para dietas con o sin lácteos, servirse con diferentes guarniciones como totopos, tortillas fritas, queso o aguacate, y complementarse con hierbas frescas como epazote o cilantro.

Además, la crema de frijol con chipotle se puede preparar de forma rápida cuando se cuenta con frijoles ya cocidos, lo que lo hace ideal para comidas cotidianas o reuniones informales.

Receta de crema de frijol con chipotle Canva

Crema de frijol con chipotle

Ingredientes:

4 tazas de frijoles cocidos (pueden ser bayos o negros, ya cocidos con su caldo)

3 chiles chipotles en adobo

1 taza de leche entera

½ taza de crema para batir

1 cebolla mediana, picada

2 dientes de ajo, pelados

½ litro de agua o caldo de frijol (para ajustar la consistencia)

1 cucharada de mantequilla (para sofreír)

Sal al gusto

Opcionales para servir: tortillas fritas o totopos, queso panela en cubos, cubitos de aguacate y hojas de epazote o cilantro frescos

Preparación:

En una olla grande a fuego medio, agrega la mantequilla y deja que se caliente. Añade la cebolla picada y los dientes de ajo; cocina durante 3–4 minutos hasta que la cebolla esté translúcida y fragante. Añade los frijoles cocidos con algo de su caldo (si los tienes) y los chiles chipotles en adobo. Si usas caldo, también agrégalo en esta etapa. Revuelve para integrar todos los ingredientes con el sofrito y deja que se caliente durante unos minutos. Vierte la mezcla en una licuadora (o utiliza una licuadora de mano directamente en la olla) y licúa hasta obtener una textura suave y cremosa. Si la mezcla está muy espesa, agrega agua o caldo adicional poco a poco hasta lograr la consistencia deseada. Regresa la mezcla licuada a la olla a fuego medio-bajo; agrega la leche y la crema para batir, remueve bien y deja que la sopa se caliente suavemente sin llegar a hervir, durante 8–10 minutos. Ajusta la sal al gusto. Sirve la crema de frijol con chipotle caliente en tazones y decora con tiritas de tortilla frita, cubos de queso panela, aguacate y hojas de epazote o cilantro.

Receta de crema de frijol con chipotle Canva

Tips extra para crema de frijol:

Como mencionamos, puedes sustituir la leche entera por leche de coco o almendra y reemplazar la crema con crema vegetal o incluso puré de tofu suave, logrando una textura cremosa sin productos lácteos.

Si te gusta el calor fuerte, puedes añadir además chipotle adicional en adobo o incluso un poco de chipotle en polvo mientras licúas.

Añadir un jitomate asado o rostizado antes de licuar puede incrementar la profundidad de sabor y aportar un toque ligeramente ácido y dulce que equilibra el chipotle.

Para un aroma más fresco y herbal, puedes incorporar cilantro picado u hojas adicionales de epazote justo antes de servir.

Mientras que muchas recetas usan frijoles cocidos ya listos, preparar tus propios frijoles de olla desde cero con caldo y aromáticos puede intensificar el sabor.

Receta de crema de frijol con chipotle Canva

¿Por qué el chipotle transforma las cremas?

El chipotle es un jalapeño maduro ahumado y seco, ampliamente utilizado en la cocina mexicana para aportar tanto un sabor ahumado como un picante moderado. Su perfil de sabor incluye notas terrosas y complejas que elevan la base neutra de los frijoles y realzan la sensación gustativa en cada cucharada.

Este chile se consume comúnmente en salsa adobada, donde su picante se suaviza con tomates, vinagre y especias. Cuando se incorpora a preparaciones como esta crema de frijoles, no solo agrega calor, sino que también imparte una dimensión de sabor ahumado que complementa la textura densa y rica de los frijoles molidos.

Además, los frijoles por sí solos son ricos en proteínas vegetales, fibra y minerales, lo que hace que esta crema no sea solo reconfortante, sino también nutritiva y saciante. El uso de lácteos como leche y crema ayuda a suavizar la intensidad del chipotle y aporta una textura todavía más aterciopelada.

Vas a disfrutar muchísimo de esta crema de frijol con chipotle, ¡es una delicia! Más vale que la prepares en cualquier reunión familiar.