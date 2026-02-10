Última Hora Impreso de hoy

Por: Fabiola Barrera

Receta de crema de frijol con chipotleCanva

¡Exquisita crema de frijol con chipotle! Delicioso sabor mexicano paso a paso con esta receta fácil,  con un toque ahumado y ligeramente picante que lo hace irresistible.

Esta sopa fusiona lo mejor del sabor tradicional mexicano, toma como base frijoles cocidos, que se transforman en una textura suave y cremosa gracias a un proceso de licuado y cocción, lo que la convierte en una excelente opción tanto como entrada, acompañamiento o incluso comida principal ligera. 

El ingrediente que distingue a esta receta —el chipotle en adobo— es un tipo de chile jalapeño seco y ahumado que aporta calor y un perfil de sabor profundo que realza cada cucharada, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse

El chipotle tiene un lugar destacado en la cocina mexicana y tex-mex, no solo por su picante moderado, sino por la complejidad aromática que agrega a sopas, cremas y salsas. Este platillo no solo es sabroso, sino también muy versátil: puede adaptarse para dietas con o sin lácteos, servirse con diferentes guarniciones como totopos, tortillas fritas, queso o aguacate, y complementarse con hierbas frescas como epazote o cilantro.

Además, la crema de frijol con chipotle se puede preparar de forma rápida cuando se cuenta con frijoles ya cocidos, lo que lo hace ideal para comidas cotidianas o reuniones informales. 

Crema de frijol con chipotle

Ingredientes:

  • 4 tazas de frijoles cocidos (pueden ser bayos o negros, ya cocidos con su caldo)
  • 3 chiles chipotles en adobo
  • 1 taza de leche entera 
  • ½ taza de crema para batir 
  • 1 cebolla mediana, picada
  • 2 dientes de ajo, pelados
  • ½ litro de agua o caldo de frijol (para ajustar la consistencia)
  • 1 cucharada de mantequilla (para sofreír)
  • Sal al gusto
  • Opcionales para servir: tortillas fritas o totopos, queso panela en cubos, cubitos de aguacate y hojas de epazote o cilantro frescos

Preparación:

  1. En una olla grande a fuego medio, agrega la mantequilla y deja que se caliente. Añade la cebolla picada y los dientes de ajo; cocina durante 3–4 minutos hasta que la cebolla esté translúcida y fragante.
  2. Añade los frijoles cocidos con algo de su caldo (si los tienes) y los chiles chipotles en adobo. Si usas caldo, también agrégalo en esta etapa. Revuelve para integrar todos los ingredientes con el sofrito y deja que se caliente durante unos minutos. 
  3. Vierte la mezcla en una licuadora (o utiliza una licuadora de mano directamente en la olla) y licúa hasta obtener una textura suave y cremosa. Si la mezcla está muy espesa, agrega agua o caldo adicional poco a poco hasta lograr la consistencia deseada. 
  4. Regresa la mezcla licuada a la olla a fuego medio-bajo; agrega la leche y la crema para batir, remueve bien y deja que la sopa se caliente suavemente sin llegar a hervir, durante 8–10 minutos. Ajusta la sal al gusto. 
  5. Sirve la crema de frijol con chipotle caliente en tazones y decora con tiritas de tortilla frita, cubos de queso panela, aguacate y hojas de epazote o cilantro. 
Tips extra para crema de frijol:

  • Como mencionamos, puedes sustituir la leche entera por leche de coco o almendra y reemplazar la crema con crema vegetal o incluso puré de tofu suave, logrando una textura cremosa sin productos lácteos. 
  • Si te gusta el calor fuerte, puedes añadir además chipotle adicional en adobo o incluso un poco de chipotle en polvo mientras licúas. 
  • Añadir un jitomate asado o rostizado antes de licuar puede incrementar la profundidad de sabor y aportar un toque ligeramente ácido y dulce que equilibra el chipotle.
  • Para un aroma más fresco y herbal, puedes incorporar cilantro picado u hojas adicionales de epazote justo antes de servir.
  • Mientras que muchas recetas usan frijoles cocidos ya listos, preparar tus propios frijoles de olla desde cero con caldo y aromáticos puede intensificar el sabor. 
¿Por qué el chipotle transforma las cremas?

El chipotle es un jalapeño maduro ahumado y seco, ampliamente utilizado en la cocina mexicana para aportar tanto un sabor ahumado como un picante moderado. Su perfil de sabor incluye notas terrosas y complejas que elevan la base neutra de los frijoles y realzan la sensación gustativa en cada cucharada. 

Este chile se consume comúnmente en salsa adobada, donde su picante se suaviza con tomates, vinagre y especias. Cuando se incorpora a preparaciones como esta crema de frijoles, no solo agrega calor, sino que también imparte una dimensión de sabor ahumado que complementa la textura densa y rica de los frijoles molidos. 

Además, los frijoles por sí solos son ricos en proteínas vegetales, fibra y minerales, lo que hace que esta crema no sea solo reconfortante, sino también nutritiva y saciante. El uso de lácteos como leche y crema ayuda a suavizar la intensidad del chipotle y aporta una textura todavía más aterciopelada.

Vas a disfrutar muchísimo de esta crema de frijol con chipotle, ¡es una delicia! Más vale que la prepares en cualquier reunión familiar.

