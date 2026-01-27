Restaurantes en CDMX con mariachi en vivo, opciones para celebrar

La Ciudad de México es un lugar perfecto para celebrar con música mexicana en vivo, y el mariachi es una de las tradiciones más representativas del país. Uno de los puntos más conocidos para escuchar mariachi es Plaza Garibaldi, un sitio famoso donde grupos musicales tocan canciones rancheras mientras la gente come, brinda y convive.

Con el paso del tiempo, varios restaurantes de la ciudad han integrado el mariachi como parte de su experiencia para ofrecer comidas acompañadas de música tradicional. Esta combinación crea ambientes festivos ideales para celebraciones especiales. Descubre los mejores restaurantes en CDMX con mariachi en vivo mientras comes.

Los mejores restaurantes en CDMX con mariachi

Salón Tenampa

Salón Tenampa es uno de los lugares más conocidos cuando se habla de mariachi en la Ciudad de México. Está ubicado en Plaza Garibaldi, un sitio relacionado con esta música desde hace varias décadas. Es un sitio tradicional donde la gente acude a escuchar mariachi mientras disfruta comida mexicana y bebidas típicas en un ambiente animado.

Ubicación: Plaza Garibaldi #12, Centro Histórico, CDMX

Horario: lunes a domingo de 13 a 2 horas.

Costo promedio: alrededor de $600 por persona

El Lugar del Mariachi

Este restaurante combina platillos mexicanos con presentaciones de mariachi en vivo, lo que lo convierte en una opción popular para quienes buscan una experiencia completa. Ofrece música en vivo junto con comida tradicional como birria, parrilladas y antojitos mexicanos.

Ubicación: Hamburgo 86, colonia Juárez, CDMX

Horario: domingo a jueves de 9:30 a 0:00 horas y viernes/sábado de 09:30 a 02:00 horas.

Costo promedio: entre $300 y $600 por persona

La Bikina

La Bikina es conocida por ofrecer un ambiente más elegante sin dejar de lado la música mexicana en vivo, especialmente por las noches. Es ideal para quienes desean un entorno más moderno con la presencia del mariachi como parte del ambiente.

Ubicación: Hegel 406, Polanco, CDMX

Horario: domingo 12:30-22:00, lunes y martes 12:30-23:00, miércoles y jueves 12:30-00:00, viernes y sábado 12:30-02:00.

Costo promedio: entre $800 y $1,000 por persona

Mariachito

Mariachito es un restaurante con ambiente relajado que suele tener música en vivo, incluyendo mariachi, principalmente los fines de semana. Es una opción informal donde se puede comer y disfrutar canciones tradicionales en un ambiente amigable.

Ubicación: Insurgentes Sur 1425, CDMX

Horario: lunes, martes y miércoles de 13:00-23:00, domingo 13:00-22:00, jueves 13:00-01:00, viernes y sábado 13:00-02:00.

Costo promedio: entre $600 y $900 por persona

Restaurantes en CDMX con mariachi Canva

La Coyoacana

La Coyoacana es una cantina tradicional muy visitada en el sur de la ciudad, conocida por su ambiente festivo y su música en vivo. Es un lugar donde el mariachi forma parte del ambiente diario, ideal para reuniones con amigos o familia.

Ubicación: Higuera 14, Coyoacán, CDMX

Horario: miércoles a sábado de 13:00-01:00, lunes y martes de 13:00-12:00, domingos de 12:00-22:00.

Costo promedio: cerca de $700 por persona

Restaurante Arroyo

Este restaurante es famoso por su gran tamaño y por ofrecer espectáculos y música tradicional mexicana. Además de la comida típica, ofrece presentaciones musicales que acompañan celebraciones familiares.

Ubicación: Insurgentes Sur 4003, Tlalpan, CDMX

Horario: lunes a domingo de 08:00-20:00.

Costo promedio: aproximadamente $800 por persona

Porfirio’s

Porfirio’s es una cadena de restaurantes de cocina mexicana moderna que suele incluir mariachi en vivo en ciertos días, sobre todo por la noche. Combina comida mexicana de estilo actual con espectáculos musicales que animan celebraciones especiales.

Ubicaciones: Polanco, Coyoacán, Toreo y Coapa

Costo promedio: entre $900 y $1,300 por persona

Fiesta tradicional en Plaza Garibaldi

Plaza Garibaldi es un sitio reconocido por la presencia constante de mariachis. En sus alrededores hay bares y cantinas donde se puede comer o beber mientras los músicos tocan en vivo.

Ubicación: Centro Histórico, CDMX

Horario: mayor actividad por la tarde y noche

Costo: depende del lugar y del consumo

Cantina La Imperial

Esta cantina mantiene una decoración tradicional y ofrece música mexicana en vivo en ciertos días. Es un espacio que mezcla comida mexicana, bebidas y ambiente festivo con música tradicional.

Ubicación: Periférico Sur 3720, CDMX

Horario: lunes a miércoles 13:00-23:00, jueves a sábado 13:00-00:00 y domingo de 13:00-20:00.

Costo promedio: entre $600 y $900 por persona

Algunos restaurantes son especialmente buscados para festejar cumpleaños, aniversarios o reuniones familiares, ya que combinan espacio amplio, comida mexicana y música en vivo. También hoteles y restaurantes de categoría alta organizan cenas especiales con mariachi en fechas señaladas o bajo reservación para eventos privados.

Restaurantes en CDMX con mariachi Canva

Tips para ir a un restaurante con mariachi

Horarios de la música en vivo: en muchos restaurantes, el mariachi suele presentarse por la tarde o por la noche, sobre todo de jueves a sábado.

en muchos restaurantes, el mariachi suele presentarse por la tarde o por la noche, sobre todo de jueves a sábado. Reservar con tiempo: es buena idea hacer reservación, especialmente si se trata de un cumpleaños o aniversario, ya que estos lugares suelen llenarse los fines de semana.

es buena idea hacer reservación, especialmente si se trata de un cumpleaños o aniversario, ya que estos lugares suelen llenarse los fines de semana. Costo de canciones o serenatas: aunque algunos restaurantes incluyen la música como parte del ambiente, pedir canciones específicas puede tener un costo extra. También es posible contratar mariachis por fuera, lo que implica un pago mayor según el tiempo y el número de músicos.

aunque algunos restaurantes incluyen la música como parte del ambiente, pedir canciones específicas puede tener un costo extra. También es posible contratar mariachis por fuera, lo que implica un pago mayor según el tiempo y el número de músicos. Elegir la zona adecuada: zonas como el Centro Histórico, Coyoacán y Polanco concentran varios restaurantes donde se puede cenar mientras se escucha mariachi en vivo.

La capital ofrece muchas opciones de restaurantes en CDMX con mariachi en vivo, para disfrutar comida mexicana acompañada de música. Estos espacios son ideales para celebrar momentos importantes rodeados de música tradicional y ambiente festivo. Planear con tiempo, revisar horarios y considerar el presupuesto ayudará a elegir la mejor experiencia para cada ocasión.