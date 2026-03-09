Reconfortante sopa de acelgas, una receta deliciosa

La sopa de acelgas es una preparación tradicional que se ha mantenido presente en muchas cocinas por su sencillez, su sabor suave y su aporte nutritivo. Es una receta que remite a lo casero, a las comidas hechas con calma y con ingredientes accesibles.

Además de ser una opción reconfortante en épocas de frío, esta sopa resulta ideal para quienes buscan platos ligeros, fáciles de digerir y llenos de verduras. Las acelgas son el ingrediente principal y destacan por su versatilidad. Se adaptan bien a distintos estilos de cocina y combinan fácilmente con otros vegetales básicos.

¿Cómo hacer sopa de acelgas?

Ingredientes para 4 porciones:

1 manojo grande de acelgas frescas

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 zanahoria

2 papas medianas

2 litros de caldo de verduras o agua

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Procedimiento:

Lava las acelgas con abundante agua para eliminar cualquier resto de tierra. Separa los tallos de las hojas y córtalos en trozos pequeños. Las hojas pueden cortarse de forma más grande. En una olla amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla picada y cocínala hasta que esté blanda y transparente. Incorpora el ajo picado y mezcla durante unos segundos. Suma la zanahoria y la papa cortadas en cubos. Cocina durante unos minutos, removiendo para que se integren bien con la base. Agrega primero los tallos de acelga y luego el caldo o el agua. Deja hervir suavemente durante unos 10 minutos. Después, incorpora las hojas de acelga y cocina unos minutos más, hasta que estén tiernas. Añade sal y pimienta. Apaga el fuego y deja reposar la sopa unos minutos antes de servirla caliente.

El resultado es una sopa suave, aromática y reconfortante, ideal para el almuerzo o la cena. Si lo deseas, prepara la sopa con caldo de verduras y agrega legumbres cocidas para sumar proteína vegetal.

Se puede añadir pollo desmenuzado o huevo al final de la cocción para hacerla más completa. También puedes licuar una parte de la sopa y volver a incorporarla, esto ayuda a lograr una consistencia más cremosa sin usar crema.

Beneficios de las acelgas

Las acelgas son verduras de hoja verde que aportan una gran cantidad de nutrientes esenciales al organismo. Consumidas en forma de sopa, se vuelven más suaves al paladar y más fáciles de digerir, lo que las convierte en una excelente opción para personas de todas las edades.

Uno de los principales beneficios de la sopa de acelgas es su aporte de vitaminas A, C y K, que cumplen funciones importantes en el cuerpo. Estas vitaminas ayudan al sistema inmunológico, al cuidado de la piel y al buen funcionamiento de los procesos internos del organismo.

Además, las acelgas contienen minerales como hierro, calcio, magnesio y potasio, necesarios para mantener huesos fuertes, músculos activos y un buen equilibrio general. Otro punto a favor de esta sopa es su contenido de antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger las células del desgaste diario.

Incluir alimentos ricos en antioxidantes dentro de la alimentación cotidiana puede ser una forma sencilla de apoyar el bienestar general. La sopa de acelgas también aporta fibra, un componente clave para la digestión.

La fibra ayuda a mantener el tránsito intestinal regular y contribuye a generar una sensación de saciedad, lo que puede resultar útil para quienes buscan mantener una alimentación ordenada.

La sopa al ser una preparación con alto contenido de agua y bajo en grasas, esta sopa puede formar parte de una dieta equilibrada sin aportar un exceso de calorías. Su combinación de nutrientes la convierte en un plato completo, ideal para sumar verduras de hoja verde al menú diario.

Reconfortante sopa de acelgas Canva

La reconfortante sopa de acelgas es una receta simple, accesible y llena de beneficios. Esta sopa puede adaptarse fácilmente a distintos estilos de alimentación y momentos del año. Ya sea como plato principal o como entrada, resulta una forma práctica de incluir verduras en la dieta diaria.

Prepararla en casa permite controlar los ingredientes y disfrutar de una comida caliente, casera y reconfortante. Incorporar la sopa de acelgas al menú semanal es una manera sencilla de cuidar la alimentación sin dejar de disfrutar de un plato sabroso y tradicional.