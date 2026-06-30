Receta de polvorones mexicanos: cada bocado se desmoronará en tu boca

Los polvorones artesanales despiertan la nostalgia con su aroma a manteca tostada y su inconfundible textura quebradiza. Este dulce tradicional equilibra a la perfección la simplicidad de sus ingredientes con una técnica precisa.

El secreto para hacer unos polvorones deliciosos está en la consistencia, la cual radica en la ausencia de líquidos. Sin agua ni huevos, el gluten de la harina no se desarrolla, lo que evita la elasticidad.

Receta de polvorones casero Canva

Ingredientes clave para unos polvorones de almendra tradicionales

250 gramos de harina de trigo común

125 gramos de manteca de cerdo

100 gramos de azúcar glas

50 gramos de almendra molida

Una cucharadita de canela

La manteca aporta la grasa necesaria para unir los ingredientes secos sin aportar humedad. El azúcar glas es vital porque se integra perfectamente, garantizando una finura que el azúcar granulado arruinaría.

Receta de polvorones casero Canva

El paso crucial: cómo tostar la harina correctamente

Tostar la harina consiste en hornearla a 130 °C durante treinta minutos, removiendo constantemente, hasta que adquiera un tono ligeramente dorado. Este proceso elimina la humedad residual del cereal y transforma por completo su perfil aromático.

Al calentar el ingrediente seco, se produce la reacción de Maillard (modificación química de las proteínas y azúcares por el calor). Esto confiere al dulce un profundo y característico sabor a fruto seco tostado.

Receta de polvorones casero Canva

Amasado y reposo: el arte de no sobretrabajar la masa

Mezcla los ingredientes fríos con las manos de forma rápida, únicamente hasta que la masa se compacte. Deja reposar la preparación envuelta en film transparente dentro del refrigerador durante un mínimo de una hora.

El exceso de manipulación transfiere calor corporal a la manteca, lo que desestabiliza la estructura de la masa. El frío posterior devuelve la firmeza a la grasa para que las piezas mantengan su forma.

Receta de polvorones casero Canva

Horneado preciso para evitar que los dulces se agrieten

Hornea las piezas cortadas a 200 °C durante apenas diez minutos. Retira la bandeja de inmediato cuando observes que los bordes comienzan a tomar un color ligeramente tostado.

Un horneado excesivamente prolongado derretirá por completo la grasa antes de que la estructura se fije. Esto provocaría que las piezas se expandieran en exceso en la bandeja perdiendo su grosor.

El enfriamiento: la regla de oro antes de manipularlos

No toques las piezas calientes bajo ninguna circunstancia; espera a que se enfríen por completo en la bandeja. Una vez que alcancen la temperatura ambiente, espolvorea abundante azúcar glas por encima con un colador.

La estructura de este pan es sumamente frágil y quebradiza mientras la grasa permanece a altas temperaturas. Si intentas moverlos antes de tiempo, se desmoronarán instantáneamente convirtiéndose en polvo fino.

Sorprende a todos en tu próxima reunión transformando ingredientes sencillos en un bocado de alta repostería. Es el momento de encender el horno y adueñarte de esta receta tradicional.