Prepara unas deliciosas quesabirrias y apoya a México en el Mundial

Si el Mundial se jugara con comida, en México tendríamos asegurado el primer lugar. Uno de nuestros representantes, definitivamente sería la birria de Jalisco. Transfórmala en la mejor botana con esta receta de quesabirrias.

La birria es uno de los platos más representativos de Jalisco. Consiste en carne de borrego o chivo (principalmente), marinada en una mezcla de chiles y especias, y envuelta en pencas de maguey, que se cocina lentamente hasta que la carne esté muy suave.

Tradicionalmente se consume como una especie de sopa, acompañando la carne con una salsa preparada con los jugos de la misma, o en tacos. Sin embargo, en los últimos años se han popularizado platos como el birriamen o la quesabirria.

Esta última combina las quesadillas preparadas con quesillo, con la carne de la birria y el consomé como acompañante, para chopearla. Su origen es algo confuso, pero muchos apuntan a Tijuana, por ahí de 2009 en los puestos de comida callejera.

La cercanía con la frontera y la influencia de las redes sociales, ha llevado a popularizar las quesabirrias en Estados Unidos y otras partes del mundo. Si ya se te hizo agua la boca, aprende a prepararlas con esta receta.

La birria es una de las comidas más tradicionales de Jaliscoc Canva

¿Cómo hacer quesabirrias?

Ingredientes para la birria:

1 kilo de carne de res (chambarete o costilla)

3 chiles guajillo desvenados

2 chiles ancho desvenados

2 dientes de ajo

¼ de cebolla blanca

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

2 clavos de olor

1 rama pequeña de canela

2 cucharadas de vinagre blanco

Sal al gusto

2 hojas de laurel

Ingredientes para el armado:

12 tortillas de maíz calientes

350 gramos de queso Oaxaca deshebrado o asadero rallado

Preparación:

Comienza con el adobo para marinar la carne: introduce los chiles guajillo y ancho en un recipiente con agua caliente por 10 minutos o hasta que estén suaves. Licúalos junto con el ajo, cebolla, comino, orégano, clavo, canela, vinagre y un chorrito del agua de cocción hasta tener una salsa espesa. Cuélala para que esté más fina y sin trozos de canela. Coloca la carne en un recipiente amplio y cúbrela con el adobo. Mezcla para que todas las piezas estén bien impregnadas. Aquí hay dos opciones: cubre la carne con plástico de cocina y refrigera de 4 a 12 horas antes de cocinarla o hazlo directamente. El marinado permite que el sabor se impregne en la carne y quede más jugosa, solo saca la carne 30 minutos antes de cocinarla. Vierte la carne con todo y el adobo en una olla y cúbrela con agua. Agrega las hojas de laurel y una pizca de sal. Tapa y cocina a fuego bajo por 3horas o hasta que la carne esté suave y se deshebre fácilmente. Retira la carne de la olla, rectifica la sazón del consomé y mantenlo a fuego bajo para que esté caliente. Deja enfriar ligeramente la carne antes de deshebrarla. Para el armado de las quesabirrias: toma una tortilla y sumérgela ligeramente en el consomé; colócala en un comal o sartén ligeramente engrasado y, en un lado, pon un poco de queso deshebrado y una porción de carne. Dobla la tortilla y cocina por ambos lados hasta que el queso esté derretido y la tortilla esté dorada y crujiente. Mantén a fuego medio el comal para evitar que se doren las tortillas antes de derretir el queso. Sirve tus quesabirrias acompañadas de un plato de consomé. Acompaña con cebolla, cilantro, limón y salsa picante.

Con esta botana, estás listo para ver el próximo partido de la selección mexicana y seguir apoyando a nuestro país en el Mundial.