Un viaje gastronómico por Baja California: comida china, langosta y vinos

Si eres de los que planea sus vacaciones pensando primero en qué va a desayunar, comer y cenar, hay un destino gastronómico que lo tiene todo, desde comida china hasta langosta: Baja California.

Hablar de este territorio al norte de México nos lleva a adentrarnos a una de las escenas culinarias más deliciosas de todo el país. Aquí hay una creatividad salvaje que ha posicionado al estado en los ojos de los paladares más exigentes del mundo.

Imagínate este escenario: arrancar el día con un café frente al Pacífico, devorar un taco de pescado crujiente a media mañana, sentarse a manteles largos con un vino por la tarde y cerrar el día compartiendo un festín oriental que jamás habrías asociado con el desierto mexicano.

Baja California no tiene una sola identidad culinaria, sino un mosaico de sabores que conviven en perfecta y deliciosa armonía. Es un viaje que se mide en bocados, donde cada parada revela un secreto histórico sazonado con un toque contemporáneo.

Comida china en Mexicali Canva

La famosa comida china de Mexicali

La joya de la corona en Mexicali es la comida china pero, ¿cómo terminó una ciudad fronteriza en medio del desierto albergando más de 300 restaurantes de especialidad cantonesa?

La respuesta comienza a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando miles de ciudadanos chinos llegaron a la región para trabajar en la construcción del sistema de riego del Río Colorado y las vías del ferrocarril de la Colorado River Land Company.

El 75% de los habitantes de la zona eran de origen chino, lo que llevó a la creación del mítico barrio de La Chinesca, creando una red subterránea de sótanos interconectados para resguardarse de las temperaturas extremas del desierto.

Fue en estas cocinas donde nació la magia irrepetible de la comida china adaptada con ingredientes del norte de México y el sur de Estados Unidos. El resultado es un estilo culinario único: porciones masivas, sazón hecho para el paladar local e ingredientes icónicos.

No puedes irte de Mexicali sin probar estos clásicos:

Pollo con piña o pollo agridulce

Arrachera con espárragos salteado en wok

Chun Kun (rollos primavera)

Arroz frito estilo Mexicali

Langosta en Puerto Nuevo Canva

La langosta del puerto de Baja California

Bajando por la carretera Tijuana-Ensenada, se encuentra el poblado de Puerto Nuevo, perteneciente al municipio de Playas de Rosarito. Este lugar ostenta el título indiscutible de ser el paraíso de la langosta en México.

De acuerdo con Rosarito.org, la historia de este manjar comenzó a forjarse a mediados de la década de 1950, cuando los pescadores locales y sus esposas comenzaron a ofrecer a los turistas estadounidenses una receta sencilla: la langosta se abría por la mitad y se freía en manteca de cerdo, lo que le otorgaba una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Lo verdaderamente mágico de la langosta Puerto Nuevo es su acompañamiento tradicional:

Abundante arroz rojo y frijoles refritos.

Mantequilla clarificada derretida para bañar la carne.

Una salsa roja picante (elaborada tradicionalmente con chile de árbol o "pico de pájaro").

Tortillas de harina gigantes, estilo Sonora, hechas a mano y servidas calientes.

Ruta del Vino en Valle de Guadalupe Canva

La ruta del vino de Baja California

Ningún festín en Baja California está completo sin una copa de buen vino, y para eso existe un lugar sagrado: el Valle de Guadalupe en Ensenada. Considerada el corazón de la Ruta del Vino, esta región y sus valles vecinos (como San Antonio de las Minas, Ojos Negros y Santo Tomás) son responsables de producir aproximadamente el 70% del vino mexicano.

El Valle de Guadalupe combina paisajes mediterráneos con una propuesta culinaria de vanguardia influenciada por el movimiento Baja Med (una fusión de cocina mexicana, mediterránea e ingredientes asiáticos).

Recorrer la Ruta del Vino implica visitar vinícolas boutique y grandes casas productoras que experimentan con mezclas audaces debido a las condiciones climáticas únicas del terreno.

El Valle de Guadalupe no solo es un destino de consumo, sino una experiencia sensorial completa de turismo gastronómico, pero también de descanso y gozo.

Recorrer los destinos gastronómicos de Baja California es comprobar que la comida es el reflejo vivo de la geografía, la historia y la calidez de su gente. Es un estado que se saborea y se recuerda en cada bocado.