Prepara la receta viral de huevos nube para desayunar o brunchear en tu cocina, una experiencia creativa que combina lo mejor de redes sociales, con una experiencia sensorial completamente fuera de lo común.

Al momento de preparar huevos podemos hacerlos en recetas tan comunes o más internacionales como queramos, pero este alimento nunca ha dejado de ser el rey indiscutible de las mañanas durante siglos.

Es así que llegamos a una opción que deleita la vista y el paladar: los huevos nube. Conocidos internacionalmente como cloud eggs, representan esa perfecta fusión entre la sencillez de un ingrediente cotidiano y la sofisticación de la alta pastelería aplicada al desayuno.

Adopta esta receta de huevos nube para un desayuno de fin de semana o un brunch especial. Su elaboración es sumamente accesible y requiere herramientas básicas que casi todos tenemos en casa.

Receta de huevos nube Canva

Receta de huevos nube

Ingredientes:

2 huevos grandes a temperatura ambiente

15 gramos de queso parmesano finamente rallado

1 cucharada de cebollín fresco

Una pizca de sal

Pimienta negra molida al gusto.

Aceite en aerosol o mantequilla

2 rebanadas tostadas de pan de hogaza o masa madre para la base del emplatado

Preparación:

Precalienta el horno a 230 °C. Cubre una bandeja para hornear con papel vegetal o de horno y engrásalo ligeramente con aceite en aerosol o un pincel con mantequilla derretida. Con mucho cuidado, separa las claras de las yemas. Coloca las claras juntas en un bol grande y limpio, y reserva cada yema de forma individual en tazas para que no se rompan. Añade una pizca milimétrica de sal a las claras. Con la ayuda de una batidora eléctrica (o un batidor de globo), bate las claras a velocidad media-alta. Debes continuar el proceso hasta alcanzar el "punto de nieve firme" o picos duros. Sabrás que están listas cuando puedas voltear el bol boca abajo y el merengue salado no se mueva en absoluto. Con una espátula de cocina y utilizando movimientos envolventes y muy suaves, integra el queso parmesano rallado, el cebollín picado y un toque de pimienta negra. Hazlo desde el fondo hacia arriba, para no romper las burbujas de aire atrapadas en la estructura proteica de la clara. Divide la mezcla de claras en dos porciones iguales sobre la bandeja de horno preparada. Con la espátula, dale forma redondeada a cada porción, simulando una nube esponjosa de unos 10 a 12 centímetros de diámetro. Utiliza el dorso de una cuchara para hacer una pequeña hendidura o pozo en el centro de cada nube, que servirá de nido para la yema más adelante. Introduce la bandeja al horno y cocina durante 3 o 4 minutos, hasta que las puntas exteriores de las nubes comiencen a exhibir un tono ligeramente dorado. Saca la bandeja del horno y desliza una yema reservada en el centro de cada pozo. Sazona con un grano de sal. Regresa la bandeja al horno de inmediato por otros 2 minutos. Retira del horno, despega los huevos nube con una espátula y colócalos directamente sobre las rebanadas de pan tostado.

Receta de huevos nube Canva

Tips extra para cocinar los huevos nube:

Usa siempre huevos fríos o a temperatura ambiente para que al momento de separar las yemas, no se rompan.

Sustituye el queso parmesano por feta desmenuzado para un toque mediterráneo.

Puedes añadir aceitunas negras picadas a la base de la clara, coronando el plato terminado con un toque de orégano seco y tomates deshidratados.

Coloca una rebanada de salmón ahumado o jamón serrano sobre la tostada antes de depositar la nube de huevo horneada.

Incorpora trocitos de tocino crujiente desgrasado o una pizca de pimentón ahumado directamente en el merengue antes de hornearlo.

Receta de huevos nube Canva

¿Cuál es el origen de los huevos nube?

Aunque los huevos nube alcanzaron la fama global e histórica gracias a las plataformas visuales de internet y las tendencias de redes sociales, la técnica de separar las partes del huevo para hornear la clara batida no es un invento del siglo XXI.

Los historiadores de la gastronomía han rastreado preparaciones muy similares en recetarios franceses clásicos bajo el nombre de œufs à la neige (huevos a la nieve), aunque estos solían estar inclinados hacia el terreno dulce o los postres flotantes.

Incluso existen registros en compendios de cocina del siglo XVII en Europa Occidental donde se describían los "huevos ocultos" o "huevos en nieve", en los cuales se batían las claras para simular paisajes invernales antes de ser horneados para los banquetes de la aristocracia.

El universo culinario matutino está en constante evolución y con el impulso de las redes sociales, encontramos esta receta de huevos nube que te encantará probar en una mañana para consentirte.