Prepara una cochinita pibil desde cero: la receta tradicional yucateca

Prepara una cochinita pibil desde cero con la receta tradicional yucateca; este platillo representa un mestizaje extraordinario donde se entrelazan las técnicas de cocción al vapor subterráneo de la cultura maya ancestral con los ingredientes introducidos por los españoles a partir del siglo XVI.

La cochinita pibil es una de las joyas más importantes de la gastronomía de la península de Yucatán y un pilar fundamental del patrimonio culinario de México. El encanto de este manjar radica en el equilibrio de sus ingredientes principales: el achiote, el jugo de naranja agria y una marinada repleta de especias regionales.

La cocción prolongada envuelta en hojas de plátano suaviza las fibras de la carne hasta volverla extremadamente tierna, infundiendo un aroma ahumado y terroso incomparable.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, la cochinita pibil se hornea en pib (horno subterráneo), pero en la actualidad muchas veces se cocina en un horno convencional o al vapor. ¿Puedes cocinarla en casa? Por supuesto, solo sigue la receta tradicional paso a paso.

Receta de cochinita pibil Canva

Receta de cochinita pibil

Ingredientes:

Para la carne y marinada:

2 kg de carne de cerdo (combinación ideal: 1.5 kg de pierna/paleta con algo de grasa y 500 g de costilla o papada)

100 g de pasta de achiote

1 taza de jugo de naranja agria (o ½ taza de jugo de naranja dulce + ½ taza de jugo de limón verde).

½ taza de vinagre blanco o vinagre de manzana

4 dientes de ajo asados

1 cucharadita de comino entero

1 cucharadita de pimienta gorda

1 cucharadita de orégano seco (de preferencia oaxaqueño/yucateco)

½ cucharadita de clavo de olor molido

1 rajita pequeña de canela

1 ½ cucharadas de sal de grano

50 g de manteca de cerdo (para untar al final)

Para la envoltura y horneado:

2 a 3 hojas grandes de plátano frescas

Papel aluminio

Para la guarnición:

2 cebollas moradas grandes cortadas en plumas fina

2 a 3 chiles habaneros cortados en rodajas delgadas o picados.

¾ de taza de jugo de naranja agria (o mezcla de naranja y limón)

1 cucharadita de orégano seco restregado

1 cucharadita de sal fina

Preparación:

Para el adobo: en una sartén pequeña a fuego bajo, tuesta ligeramente las especias enteras (comino, pimienta gorda, clavo y canela) durante 1 minuto hasta que suelten su aroma. En el vaso de la licuadora, coloca la pasta de achiote, los ajos asados, las especias tostadas, el orégano, la sal, el jugo de naranja agria y el vinagre. Licúa a velocidad alta durante 2 a 3 minutos hasta obtener un adobo suave, homogéneo y libre de grumos. Corta la carne de cerdo en trozos grandes de aproximadamente 5 a 8 centímetros por lado. Coloca los trozos de carne en un recipiente amplio de cristal o plástico (evita recipientes metálicos sin recubrimiento por la acidez). Vierte el adobo de achiote sobre la carne y masajea con las manos (puedes usar guantes para no teñirte los dedos), asegurándote de que cada pieza quede completamente cubierta. Tapa el recipiente y refrigera por un mínimo de 4 a 6 horas (lo ideal es dejarlo marinar durante toda la noche, unas 12 horas). Lava las hojas de plátano con agua fría y sécalas con un paño limpio. Pasas las hojas directamente sobre la flama de la estufa durante unos segundos por ambos lados. Notarás cómo cambian a un verde más brillante y se vuelven dóciles y flexibles. Para el montaje: precalienta el horno a 160 °. Forra un refractario grande con papel aluminio, dejando un sobrante amplio hacia los lados. Coloca las hojas de plátano suavizadas sobre el aluminio formando una cruz o lecho denso que cubra completamente el fondo y las paredes del recipiente, dejando también hojas colgando hacia afuera. Acomoda la carne marinada junto con todo el adobo restante sobre el lecho de hojas de plátano. Distribuye la manteca de cerdo en pequeños trozos sobre la carne; dobla los extremos de las hojas de plátano hacia el centro, envolviendo la carne herméticamente. Cierra los bordes sobrantes del papel aluminio sobre el paquete de hojas para crear un sello doble que impida la salida del vapor. Introduce la fuente al horno precalentado y cocina a 160 °C durante 3 a 3.5 horas. Pasado este tiempo, saca con cuidado la bandeja y abre un extremo del paquete. La carne debe estar tan suave que se deshaga al tocarla con un tenedor. Desmenuza la carne dentro del mismo recipiente utilizando dos tenedores, permitiendo que absorba todo el jugo concentrado de la cocción que quedó en el fondo. En un tazón de vidrio, mezcla la cebolla morada fileteada con los chiles habaneros. Añade el jugo de naranja agria, el orégano seco restregado con las palmas y la sal. Mezcla bien y deja reposar a temperatura ambiente por lo menos 30 minutos antes de servir para que la cebolla se desfleme y tome un color rosa vibrante. Sirve la cochinita pibil caliente sobre tortillas de maíz recién hechas, acompañada de frijoles negros refritos estilo yucateco, cebolla morada encurtida y salsa de chile habanero al gusto.

Receta de cochinita pibil Canva

Tips para cocinar la cochinita pibil:

Utiliza cortes de carne con un equilibrio de grasa intramuscular como la pierna, el lomo con gordura o la pulpa de paleta (espaldilla).

Siempre utiliza hoja de plátano al hornear para que desprenda un sabor dulzón.

La carne debe reposar en el adobo un mínimo de 4 horas, siendo preferible dejarla toda la noche en refrigeración para asegurar que los sabores penetren el centro de las piezas.

Cocina a un calor moderado y constante.

Pasa las hojas frescas de plátano por unos segundos directamente sobre la flama de la estufa para darles flexibilidad.

Receta de cochinita pibil Canva

Con los ingredientes adecuados, paciencia y respetando los tiempos de marinación y horneado, lograrás llevar a tu mesa el sabor auténtico de los banquetes yucatecos en forma de cochinita pibil.