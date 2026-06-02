Aprende a preparar poutine, la botana más canadiense para ver el Mundial

El Mundial está a la vuelta de la esquina y sabemos que un partido se disfruta mejor con una buena botana. Para hacer un homenaje a otra de las sedes mundialistas, prepara esta receta canadiense de poutine, un plato que divide opiniones.

El poutine es uno de los platillos más emblemáticos de Canadá, pero también algo controversial. Para quienes no están acostumbrados, puede resultar poco apetecible, además de algo pesado y con un sabor intenso. ¿Por qué?

El poutine se compone de papas a la francesa acompañadas de cuajada de queso o queso en grano y bañadas con gravy, sí, el que le ponen al puré en el pollo frito. Pese a ello es una comida callejera imperdible si visitas Canadá, en especial Quebec.

Entra en ambiente mundialista y viaja hasta esta sede con este sencillo poutine casero.

El poutine es una comida callejera clásica de Quebec Canva

¿Cómo hacer poutine canadiense en casa?

Ingredientes:

4 papas grandes

3 cucharadas de fécula de maíz

200 gramos de queso panela o mozzarela fresco, desmenuzado

2 tazas de caldo de res

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de harina

Aceite vegetal, suficiente para freír

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Comienza con el gravy: en una cacerola, derrite la mantequilla y agrega la harina. Cocina por unos minutos hasta que esté ligeramente dorada, así evitarás que sepa a harina cruda. Incorpora el caldo poco a poco sin dejar de batir con un batidor de globos para evitar grumos. Cocina hasta obtener una salsa espesa y sazona con sal y pimienta. Es importante medir la cantidad de sal, en especial si el caldo ya tenía. Apaga y reserva. Lava y pela las papas. Córtalas en bastones de aproximadamente 1 centímetro de grueso. Cuida que tengan más o menos el mismo tamaño para que se cocinen parejas. Sumerge los bastones de papa en agua fría durante 30 minutos para eliminar el exceso de almidón. Escúrrelas y sécalas con papel absorbente o una toalla de cocina limpia. Deben estar secas al momento de freírlas. Espolvorea las papas con fécula de maíz y revuélvelas para que se impregnen, esto creará un exterior más crujiente. Calienta suficiente aceite en una cacerola a fuego medio-bajo. Cuando esté bien caliente fríe las papas por tandas, así no reducirás demasiado la temperatura del aceite. Fríe las papas hasta que estén doradas por fuera y cocidas por dentro. Retira las papas del aceite y escúrrelas en papel de cocina para retirar el exceso de grasa. Sirve tus papas en un plato y distribuye el queso por encima. Baña todo con el gravy caliente, esto ayudará a que se derrita ligeramente el queso.

El cheese curd es un tipo de queso fresco con textura elástica Canva

¿Qué es el cheese curd?

El cheese curd es uno de los ingredientes clave del poutine canadiense. Conocido como cuajada de queso o queso en granos, es un producto lácteo fresco que se obtiene durante el proceso inicial de elaboración del queso, antes de que sea prensado o madurado.

Por esa razón, no se presenta como una pieza entera, sino como pequeños trozos de color blanco o ligeramente amarillo, caracterizados por una textura firme y elástica.

Esta es una de las razones por las que a algunos no les gusta, pues “chirrían” al morderlas, similar a los chongos zamoranos. Fuera de esto, su sabor es suave, ligeramente salado, muy similar a otros quesos frescos.

Al no tener mucha grasa, el cheese curd no se derrite completamente con el gravy caliente, lo que da la textura característica al poutine.

En México no es sencillo conseguir este ingrediente, pero puedes sustituirlo por queso panela o mozzarella desmenuzado, o incluso por cottage.

Aprovecha la temporada mundialista para darle variedad a tus recetas de botanas. Este poutine es un digno representante de Canadá.