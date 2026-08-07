Receta fácil: Prepara un cremoso cheesecake de fresa en vaso y sin horno

La tendencia de los postres prácticos domina las redes sociales y las cocinas modernas de todo el país. El cremoso cheesecake de fresa en vaso figura como la opción predilecta para los amantes de la repostería sencilla y rápida. Esta receta omite por completo el uso del horno y facilita su elaboración para cualquier nivel de experiencia culinaria.

Las plataformas digitales catapultan diariamente nuevas formas de disfrutar la gastronomía dulce sin invertir horas frente a la estufa. Este postre frío se corona como el rey de las preparaciones caseras, al combinar una estética atractiva con un sabor inigualable. La presentación individual aporta un toque de elegancia y facilita el control de las porciones.

Cheesecake de fresa en vaso. Foto: Especial

La preparación consiste en mezclar una base de galleta triturada con mantequilla, coronada con una suave crema de queso y una cubierta de mermelada natural. La receta rinde perfectamente para servir entre cuatro y seis porciones. El platillo requiere únicamente dos horas de refrigeración antes de llegar al paladar de los invitados.

El contraste de texturas define el éxito rotundo de este dulce platillo de origen internacional. La frescura de la fruta natural se fusiona de manera perfecta con la densidad del lácteo y el toque crujiente de la base. Los expertos en estilo de vida recomiendan esta alternativa para combatir los antojos del fin de semana.

Los ingredientes requeridos para el postre

Para recrear este aclamado platillo desde la comodidad del hogar, necesitas recolectar ingredientes básicos y accesibles en cualquier supermercado. La lista se divide en tres etapas fundamentales para estructurar el postre correctamente dentro de los vasos.

Base: 150 gramos de galletas dulces (tipo María) y 70 gramos de mantequilla derretida .

150 gramos de (tipo María) y 70 gramos de . Crema de queso: 300 gramos de queso crema ablandado, 200 mililitros de crema para batir (nata fría), 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

300 gramos de ablandado, 200 mililitros de (nata fría), 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de esencia de vainilla. Cubierta: 200 gramos de fresas picadas, 2 cucharadas de azúcar y unas gotas de jugo de limón.

Vasos con cheesecake de fresa. Foto: Especial

La calidad de los productos elegidos impacta directamente en el resultado final de la degustación. Los chefs especializados sugieren utilizar lácteos enteros y frutas frescas de temporada para intensificar los sabores de la receta. El uso de ingredientes a baja temperatura, particularmente la crema para batir, garantiza la firmeza del relleno.

El proceso de elaboración paso a paso

El ensamblaje de este postre demanda precisión en los tiempos y movimientos controlados para cuidar la estructura de los alimentos. Sigue las siguientes instrucciones detalladas para conseguir una consistencia digna de las mejores cafeterías.

Cheesecake de fresa en vaso y listo para comerse. Foto: Especial

Base de galleta: Tritura las galletas hasta lograr un polvo fino. Mezcla el resultado con la mantequilla derretida . Reparte la masa en el fondo de los vasos y presiona firmemente para compactar.

Tritura las galletas hasta lograr un polvo fino. Mezcla el resultado con la . Reparte la masa en el fondo de los vasos y presiona firmemente para compactar. Crema suave: Bate la crema para batir hasta alcanzar una textura firme. Utiliza otro recipiente para batir el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta eliminar todos los grumos. Integra ambas mezclas con movimientos suaves y envolventes.

Bate la hasta alcanzar una textura firme. Utiliza otro recipiente para batir el con el azúcar y la vainilla hasta eliminar todos los grumos. Integra ambas mezclas con movimientos suaves y envolventes. Armado: Coloca cuidadosamente la preparación de queso sobre las bases de galleta, utilizando una cuchara o una manga pastelera.

Coloca cuidadosamente la preparación de queso sobre las bases de galleta, utilizando una cuchara o una manga pastelera. Salsa de fresa: Cocina las fresas picadas junto con el azúcar y el jugo de limón a fuego medio durante 5 minutos. Retira del calor al obtener una mermelada ligera y deja enfriar a temperatura ambiente.

Cocina las junto con el azúcar y el jugo de limón a fuego medio durante 5 minutos. Retira del calor al obtener una mermelada ligera y deja enfriar a temperatura ambiente. Reposo: Vierte la salsa de fresa fría sobre la capa láctea. Refrigera los vasos durante un mínimo de 2 horas antes de comer.

Esta alternativa culinaria demuestra que la alta repostería también encuentra un espacio natural en las preparaciones más prácticas del día a día. El resultado visual atrapa la atención a primera vista, mientras que su perfil refrescante conquista los paladares más exigentes. Sorprende a tu familia con un postre espectacular, rápido y hecho con tus propias manos.