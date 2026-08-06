Cremoso pollo a la mantequilla al estilo de la India

Cambia la forma de preparar pollo para la hora de la comida con esta receta de pollo a la mantequilla al estilo indio. Aunque no lo creas, existen similitudes entre la cocina de este país asiático y la mexicana, te encantará el resultado.

El pollo es una de las proteínas que no pueden faltar en la compra semanal, pues es más económico que otras carnes, además de ser nutritivo y muy versátil. En México solemos prepararlo en caldo, acompañado con mole, salsa o desmenuzado.

Sin embargo, alrededor del mundo existen muchas recetas que vale la pena probar. El pollo a la mantequilla es un platillo tradicional del norte de la India, creado a mediados del siglo XX para aprovechar los restos de pollo tandoori.

Estos se mezclaban con una salsa de tomate, mantequilla y especias, resultando en una preparación cremosa y con un equilibrio entre dulce, ácido y especiado. Por su sabor, con el tiempo se convirtió en uno de los platillos más representativos de este país.

El pollo es muy popular en México por ser versátil y nutritivo Canva

¿Cómo hacer pollo a la mantequilla indio?

Ingredientes para el pollo:

500 gramos de pechuga de pollo en cubos

1 taza de yogur natural

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de paprika

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para la salsa:

2 cucharadas de mantequilla de buena calidad

1 taza de puré de tomate (natural o comercial)

½ taza de media crema

1 cucharadita de garam masala

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

½ cucharadita de chile en polvo

Sal al gusto

Preparación:

En un recipiente amplio coloca el yogur con el ajo, jengibre, comino, paprika, una pizca de sal y pimienta. Mezcla hasta que se integren por completo y añade el pollo. Cuida que todos los trozos de pechuga queden cubiertos y coloca plástico de adherible sobre el recipiente. Deja marinar el pollo en refrigeración por al menos 1 hora; para un mejor sabor, se recomienda dejarlo toda la noche. En una sartén a fuego medio, calienta un poco de aceite de oliva y cocina el pollo hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Retira de la sartén y reserva en un plato. En la misma sartén, derrite la mantequilla y raspa el fondo para retirar los restos de pollo. Agrega el puré de tomate y cocina durante 10 minutos a fuego bajo. Agrega las especias junto con la media crema y mezcla. Incorpora el pollo, revuelve y cocina por 15 minutos para integrar los sabores. Rectifica la sazón y apaga el fuego. Sirve el pollo a la mantequilla estilo indio, acompañado de arroz, pan árabe o verduras salteadas.

El garam masala es un elemento clave de la cocina india Canva

Uno de los ingredientes clave, no solo de esta receta, sino de la cocina india, en general, es el garam masala. Esta es una mezcla de especias cuyo nombre en hindi significa “mezcla caliente”, pues sus ingredientes generan una sensación de calor en el cuerpo.

La principal característica del garam masala es que no existe una receta única. Sin embargo, las especias que suele incluirse son canela, cardamomo, clavo de olor, comino, cilantro, pimienta negra y nuez moscada.

Sin importar la elección, las especias se tuestan y muelen, dando como resultado un condimento aromático, cálido y ligeramente dulce, que se usa para dar profundidad a guisos, carnes, sopas o verduras.

A diferencia del curry, que suele ser picante, el garam masala tiene un perfil más especiado y puede o no llevar cúrcuma.

En México no es complicado conseguirlo, pues muchos supermercados lo venden, ya sea en la sección de condimentos y especias, o en la de productos gourmet e importados. También puedes ir a una tienda asiática o prepararlo en casa.

Si ya te cansaste de siempre comer lo mismo, prepara este pollo a la mantequilla al estilo indio. Es una receta jugosa, cremosa y llena de sabor.