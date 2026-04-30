Prepara esta receta de tteokbokki casero para disfrutar de un auténtico snack coreano, ¡te sentirás caminando por las vibrantes calles de Seúl! Lo que comenzó como un plato de la corte real, refinado y suave, se transformó tras la Guerra de Corea en la versión picante y adictiva que conocemos hoy, gracias a la introducción de la pasta de chile fermentado, el gochujang.

El tteokbokki no es solo un plato; es una institución cultural en Corea del Sur. En Seúl, es imposible ignorar los puestos de pojangmacha (carritos de comida) de comida callejera, donde grandes sartenes rectangulares rebosan de pasteles de arroz bañados en una salsa roja, espesa y brillante.

Para los entusiastas de la gastronomía, el tteokbokki representa el equilibrio perfecto de texturas y sabores que define la cocina coreana: el famoso chewy (masticable) de los pasteles de arroz junto al umami profundo del caldo de anchoas y el dulzor picante de la salsa.

Es la "comida de confort" por excelencia, capaz de evocar recuerdos de la infancia para los coreanos y de despertar una curiosidad insaciable en los paladares occidentales que buscan experiencias auténticas más allá del BBQ coreano tradicional.

Preparar tteokbokki en casa para una tarde de "botaneo" es sumergirse en un ritual de paciencia y técnica. Asegúrate que cada bocado tenga la consistencia gomosa perfecta y el nivel de picante ideal para maridar con una bebida fría, tal como se disfruta en los callejones de Myeong-dong.

Receta de tteokbokki casero Canva

Receta de tteokbokki casero

Ingredientes:

500 g de garae-tteok (cilindros de pasta de arroz)

4 tazas de agua

7 anchoas secas grandes (sin cabeza ni tripas)

Un trozo de alga dashima

3 cucharadas de gochujang (pasta de chile rojo coreano)

1 cucharada de gochugaru (hojuelas de chile coreano)

1 cucharada de azúcar mascabado o miel

1 cucharada de salsa de soja

1 diente de ajo picado finamente

2 láminas de eomuk (pasteles de pescado coreanos) cortados en triángulos

2 huevos cocidos

2 tallos de cebollín picados

Semillas de sésamo tostado

Preparación:

En una olla o sartén profunda, coloca el agua, las anchoas y el alga. Hierve a fuego medio durante 15 minutos. Retira los sólidos; este caldo es el alma del plato, aportando el fondo de mar necesario. Si los pasteles de arroz están congelados o muy duros, remójalos en agua tibia por 10 minutos antes de usarlos para que recuperen su elasticidad. En un tazón pequeño, mezcla el gochujang, el gochugaru, el azúcar, la salsa de soja y el ajo hasta formar una pasta homogénea. Agrega la pasta de salsa al caldo hirviendo y revuelve hasta que se disuelva. Incorpora los pasteles de arroz y los pasteles de pescado. Cocina a fuego medio-bajo, removiendo constantemente para evitar que el arroz se pegue al fondo. Verás que la salsa comienza a espesar gradualmente gracias al almidón que sueltan los pasteles. Una vez que la salsa tenga una consistencia almibarada y los pasteles estén suaves pero firmes (unos 10-12 minutos), añade los huevos cocidos y el cebollín. Decora con semillas de sésamo y sirve inmediatamente el tteokbokki.

Receta de tteokbokki casero Canva

Variedades del tteokbokki:

Rabokki: una fusión de ramen y tteokbokki. Se añaden fideos instantáneos a la olla para que absorban el exceso de salsa, creando una comida completa y ultra calórica.

una fusión de ramen y tteokbokki. Se añaden fideos instantáneos a la olla para que absorban el exceso de salsa, creando una comida completa y ultra calórica. Rosé tteokbokki: influenciada por la cocina italiana, esta versión añade crema de leche o leche evaporada a la salsa de gochujang. El resultado es una salsa cremosa, de color naranja suave, que reduce el nivel de picante y atrae a quienes tienen paladares más sensibles.

Cheese tteokbokki: cubrir el plato con una montaña de mozzarella derretida es casi obligatorio en los barrios universitarios de Seúl. El queso neutraliza la capsaicina y añade una textura elástica adicional.

Receta de tteokbokki casero Canva

¿Cuál es la historia del tteokbokki?

Originalmente, el tteokbokki no era rojo ni picante. Conocido como Gungjung Tteokbokki, era un plato de lujo servido en la corte real de la dinastía Joseon.

Se preparaba con carne de res de alta calidad, vegetales salteados y una base de salsa de soja, lo que le daba un perfil de sabor salado y ligeramente dulce. Era una comida de élite, diseñada para nutrir y deleitar a la realeza.

La transformación ocurrió en 1953, después de la Guerra de Corea. La leyenda cuenta que una mujer llamada Ma Bok-rim accidentalmente dejó caer pasteles de arroz en una salsa de frijol negro picante en un restaurante chino y descubrió que sabían delicioso.

Posteriormente, experimentó con la salsa de chile rojo coreano (gochujang), creando la versión moderna. Su bajo costo y sabor intenso lo convirtieron rápidamente en el alimento básico de los estudiantes y trabajadores, democratizando un plato que antes era exclusivo.

Lo mejor del tteokbokki casero es que disfrutas de un snack coreano en la comodidad de tu sala, ¡para sentirte de vacaciones en Seúl!