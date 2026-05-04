Alimentos prohibidos en la MET Gala: así es el menú aprobado por Anna Wintour

Llegó el primer lunes de mayo y eso significa una cosa en el mundo de la farándula: la MET Gala. Pero más allá de los vestidos de alta costura, hay algo que no se habla de la cena: los alimentos prohibidos y el menú aprobado por Anna Wintour.

Detrás de las capas de alta costura, las joyas de archivo y las alfombras rojas kilométricas, existe un protocolo de supervivencia gastronómica que pocos conocen. A final de cuentas, la MET Gala no es solo un desfile de vanidad; es una cena benéfica donde el menú está tan estrictamente curado como la lista de invitados.

Aquí, la comida no se elige por su sabor gourmet, sino por su capacidad para no arruinar un vestido de medio millón de dólares o un aliento de supermodelo.

Anna Wintour, la eterna anfitriona y editora de Vogue, es conocida por su perfeccionismo implacable, y su control se extiende hasta la cocina del Metropolitan. Con un catering diseñado por Olivier Cheng, el menú es un proceso que toma meses y que debe superar una serie de filtros logísticos y estéticos.

No se trata solo de alta cocina; se trata de "ingeniería de alimentos para eventos". Cualquier ingrediente que represente un riesgo para la dentadura de una celebridad, la integridad de una seda de Valentino o la comodidad de un corsé extremadamente ajustado, es inmediatamente descartado de la planificación oficial.

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¿Cuáles son los alimentos prohibidos en la cena de la MET Gala?

Hierbas frescas

Uno de los mitos más confirmados dentro del círculo de Vogue es la prohibición absoluta del perejil y el cilantro. La razón es puramente cosmética: no hay nada más antiestético que un invitado de honor sonriendo a una cámara de alta resolución con un pedacito de estas hierbas atrapado entre los dientes.

Cebolla y ajo

Los invitados se sientan codo con codo y conversan durante horas en un ambiente cerrado. El aliento a ajo o cebolla cruda se considera una falta de cortesía hacia el resto de la élite de Hollywood y la moda.

Por ello, los chefs deben ser extremadamente creativos para aportar sabor sin recurrir a estos aromáticos tradicionales.

Salsas y jitomate

Cualquier plato que incluya una salsa de jitomate espesa o jugos de frutos rojos es descartado de inmediato de la MET Gala. Un solo salpicón de una salsa pomodoro sobre un vestido blanco de Chanel podría significar un desastre de relaciones públicas y financiero.

Los chefs suelen optar por salsas claras, reducciones de vino blanco o purés de texturas densas que no goteen fácilmente.

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Sopas

Aunque una sopa consomé parece elegante, el riesgo de derrame es demasiado alto cuando los invitados están sentados en mesas apretadas y utilizando vestuarios que limitan el movimiento de sus brazos.

Muchos invitados llevan corsés tan apretados que inclinar el torso hacia adelante para tomar una sopa es físicamente imposible. La comida debe poder llevarse a la boca con un movimiento mínimo y elegante.

Canapés sin morder

Los aperitivos deben ser de "un solo bocado". Se prohíben los alimentos que se desmoronan (como el hojaldre excesivo) o aquellos que requieren dos mordidas para terminarse.

El objetivo es que las celebridades puedan ingerir el bocado rápidamente antes de que se acerque un fotógrafo o un colega para saludar.

Pan con costra dura

El pan servido en la mesa suele ser suave. El pan artesanal con costra dura y crujiente suele generar migas que se depositan en el regazo de los invitados, ensuciando los pantalones de esmoquin oscuros o las faldas de tul.

En su lugar, se prefieren panecillos pequeños de tipo brioche que no generen residuos al ser partidos con la mano.

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¿De qué tamaño son las porciones en la cena?

En redes sociales, algunas celebridades han compartido fotos de sus platos "vacíos", quejándose de que la cena de la MET Gala es una porción extremadamente pequeña, viéndola más como un ejercicio estético que como una comida satisfactoria.

Debido a esto, muchos de los invitados envían a sus asistentes por comida rápida apenas termina la alfombra roja.

Sin embargo, para Wintour, el objetivo de la noche no es saciar el hambre, sino recaudar fondos para el Instituto del Vestido. La comida es simplemente el intermedio necesario entre la moda y la música.

¿Qué es lo que sí se suele servir en la cena de la MET Gala?

El menú suele centrarse en proteínas que no suelten demasiada sangre o jugos (como el pescado blanco o el solomillo bien sellado) acompañados de vegetales que mantengan su forma, como espárragos pelados o zanahorias baby.

Estos ingredientes son fáciles de pinchar con el tenedor y no requieren un esfuerzo excesivo para ser cortados.

En ediciones recientes, la MET Gala dio un giro hacia un menú completamente basado en plantas. Esto no solo fue una declaración política sobre la sostenibilidad, sino que también facilitó la gestión de ciertos riesgos alimentarios.

Los alimentos prohibidos en la MET Gala nos recuerdan que este evento va más allá de la moda, pues cada detalle es una decisión política y estética que Anna Wintour tiene muy en claro.