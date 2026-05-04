Tradicionales bistecs en chile pasilla con papas, no muy picantes, pero deliciosos

La diversidad de chiles en México es muy amplia, sin embargo, hay algunos que tienen mayor presencia en la cocina del día a día. Uno de ellos es el chile pasilla, que se usa en recetas de salsas, caldos y guisos, como los bistecs en chile pasilla con papas, un clásico.

En nuestro país, existen la versión fresca y la seca de casi todos los chiles. En el caso del pasilla, se obtiene cuando se deshidrata la chilaca; se caracteriza por su apariencia similar a una pasa arrugada, color casi negro y textura flexible.

Pero lo más valorado de este chile, es su sabor terroso y ligeramente dulce. De hecho, en la escala de Scoville, que mide el nivel de picante, oscila entre 1,000 y 2,500 unidades, lo que lo coloca entre los de picor suave y moderado.

Esto, junto con su sabor complejo con toques a cacao o frutas secas, lo vuelven uno de los chiles favoritos a la hora de cocinar. Si amas los bistecs en chile pasilla de las fonditas, aprende a prepararlos en casa con esta sencilla receta.

El chile pasilla se obtiene al secar la chilaca Canva

¿Cómo hacer bistecs en salsa pasilla?

Ingredientes:

500 gramos de bistec de res (bola o diezmillo)

5 chiles pasilla, desvenados y sin semillas

4 papas medianas, cortadas en cubos

2 jitomates maduros

¼ pieza de cebolla blanca

2 dientes de ajo

2 tazas de agua o caldo de res

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Coloca los chiles pasilla en un recipiente resistente al calor y cúbrelos con agua caliente. Déjalos remojar por 10 o 15 minutos hasta que estén suaves, así se integran mejor a la salsa. Licúa los chiles hidratados con el jitomate, la cebolla, el ajo y una taza de agua o caldo hasta tener una salsa homogénea.

Tip: si usas agua, agrega una pizca de sal antes de licuar, omítela si el caldo ya tenía sal. Salpimienta los bistecs por ambos lados y séllalos en una cacerola con el aceite caliente. Cocina 1 o 2 minutos por lados hasta tener una costra dorada. Retira la carne del fuego y colócala en un plato. Vierte la salsa en la misma sartén, despegando los restos que hayan quedado de carne con una palita de madera. Cocina la salsa por 5 minutos hasta que espese ligeramente y cambie su color a uno más oscuro. Vierte la otra taza de agua o caldo; mezcla e introduce las papas y la carne a la salsa. Tapa y cocina a fuego medio de 20 a 25 minutos, hasta que las papas estén suaves. cocina a fuego medio durante 20–25 minutos, o hasta que las papas estén suaves. Rectifica la sazón y apaga el fuego. Sirve tus bistecs en chile pasilla con papas, acompañados de frijoles de la olla y tortillas calientes.

Disfruta de todo el sabor de las fonditas mexicanas con estos deliciosos bistecs en salsa pasilla con papas, una receta con el toque más tradicional.